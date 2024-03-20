Türkiye\'nin Antarktika Bilim Seferinde Lumbuzlar Işık Tutuyor

Geleceğe ışık tutan yolculuk olarak da nitelendirilen Türkiye'nin kutuplara düzenlediği bilim seferlerinin 8'incisinde bilim insanlarının Beyaz Kıta'ya açılan pencereleri lumbuzlar oldu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştiren ve 24 kişilik bilim heyetinin yer aldığı 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 36 gün süren çalışmaların ardından başarıyla tamamlandı.
Seferlerin gerçekleştiği gemilerde seyir sırasında bilim insanlarının okyanusa açılan penceresi lumbuzlar oldu.
Beyaz Kıta'da çalışmalarını yürüten bilim insanları, yolculuk sırasında zaman zaman fırtınayla zaman zaman da "devasa" boyuttaki buzdağlarıyla karşılaştı.
Yolculuğun tüm zorluklarına karşın çalışmalarını tamamlayan bilim insanları lumbuzlar sayesinde dış dünyaya açılabildi.
8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi boyunca ekibe eşlik ederek çalışmaları görüntüleyen Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun da 1 aylık sefer boyunca kamarasında bulunan lumbuzdan gördüğü manzaraları kayıt altına aldı.
Lumbuzlar, sefer ekibinde bulunan yer, yaşam, fiziki ve sosyal bilimler alanlarında uzman bilim insanlarında ise farklı düşünceler uyandırdı.
Bilim insanları sefer sırasında lumbuzlarından gördükleri manzaralar için kimi zaman, "gizemli" kimi zaman ise "büyüleyici" ifadelerini kullandı.
"Yer yüzünde alternatifi olmayan bir yolculuk"
Sefer katılımcılarından Dr. Mehtap Dursun, Güney Okyanusu'na açılan penceresinden bakarken hissettiklerini "Kısa süreli de olsa 'bambaşka bir boyuta gidip gelmek' gibiydi. Dev buzdağları, penguenler, foklar, balinalar... Yer yüzünde alternatifi olmayan büyülü bir dünyada çok şaşırtıcı, az ürkütücü ve gizemli bir yolculuk." söyleriyle anlattı.
Sefer katılımcısı Doç. Dr. Denizhan Vardar da lumbuzundan gördüğü manzara için "Beyazla mavinin büyüleyici ve hırçın buluşması." ifadelerini kullandı.
Seferi Çevre Zabiti yüksek mühendis Aybike Gül Karaoğlu da "Somut olarak, lumbuz bana, Güney Kutbu'nda gördüğümüz canlıları ve onların yaşadığı buzul, buzdağı gibi ortamları gösteriyor. Lumbuzdan dışarıya bakınca denizdeki dinamiğin mükemmel olduğunu görüyorum." şeklinde konuştu.
Sefer katılımcısı Ülgen Aytan da lumbuzdan bakmayı "Sonsuz okyanusta görünmeyen için odaktır. Beyaz Kıta'da buzdağlarını en güzel gösteren çerçevedir." sözleriyle anlattı.
Lumbuz'un tarihi 15. yüzyıla kadar uzanıyor
Türk Dil Kurumu'na göre "lomboz", denizcilik terimiyle "lumbuz", gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış yuvarlak deliklere verilen isim.
Lumbuzlar, pirinçten yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağı ve iç taraftan cam kapağı kapatan ve madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade ediyor.
Lumbuz'un tarihi ise 15. yüzyılda İngiltere Kralı 8. Henry dönemine uzanıyor. Söz konusu dönemde savaş gemilerine yerleştirmek için hazırlanan savaş topları için gemilerde belli açıklık ve kapılar yaptırılmasıyla oluşan lumbuzlar, kare alandan daha yüksek yapısal bütünlüğe sahip olması sebebiyle bu dönemden sonra hemen hemen bütün gemilerde kullanılmaya başlanıyor.
Lumbuzlar cam, akrilik veya kuvars gibi yüksek teknoloji ve basınca dayanıklı malzemelerden oluşabiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin Antarktika Bilim Seferinde Lumbuzlar Işık Tutuyor - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici güven endeksi şubata kıyasla yüzde 0,02 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 artarak 78,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle 74,9 olarak kaydedildi.
Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı.
TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonunda 137.877'ye yükseldi. Bu araçların içinde 65.500 otomobil, 2.724 minibüs, 1.493 otobüs, 19.954 kamyonet, 5.364 kamyon, 28.518 motosiklet, 13.820 traktör ve 504 özel amaçlı taşıt bulunuyor.
Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, 405 milyon 502 bin TL'ye ihale edilen Simav Kızılcık Göleti inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 345 hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibariyle 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ise otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı.
Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.
Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASELSAN, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2024'te ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.
Sizin düşünceleriniz neler ?