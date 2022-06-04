Türkiye'nin bebe ve çocuk giyim markaları dünya vitrinine çıkıyor

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow) katılan Türk üreticiler, 70 ülkeden gelen alıcılarla iş bağlantısı kurdu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar bugün sona erecek.

Ülke genelinden 105 firmanın yer aldığı fuarda, 0-12 yaş grubuna yönelik üretilen sonbahar-kış koleksiyonları sergileniyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine, Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki üretimin yüzde 80'ini tek başına karşıladığını söyledi.

Kuş, fuarın dünyanın dört bir yanından profesyonel alıcıların firmalarla buluştuğu güçlü bir platforma dönüştüğünü belirterek, Türk ürünlerinin artık dünya markası haline geldiğini vurguladı.

Bu tür fuarların ihracatı artırdığını ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağladığını anlatan Kuş, "Firmalarımız, önümüzdeki kış sezonunun çalışmalarını, tasarımlarını fuarda sergiliyor. Kış sezonunda satacakları malların ön siparişlerini alıp ihracat yapacaklar." dedi.

Kuş, yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen Junioshow'un ihracata büyük katkılarının olduğunu ifade etti.

Fuar kapsamında 70 ülkeden alıcıları Bursa'da konuk ettiklerine değinen Kuş, " Rusya'dan ciddi bir alım grubu var. Savaşla beraber bir kırılma olmuştu. Bundan dolayı fuarda Rus alıcıların olması bizi memnun etti. Özellikle önümüzdeki dönemde Rusya ile güzel işler yapacağımızı tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Türk ürünlerinin dünya pazarından her geçen gün daha fazla pay aldığını kaydeden Kuş, "Çin ile mukayese edilmiyoruz. Ürünlerimizin Çin'den daha kaliteli olduğunu müşterilerimiz ifade ediyor. Türk ürünleri dünyada tercih edilen ülkeler arasında. 'Made in Türkiye' logosunun dünyada bir geçerliliği var." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalite, fiyat ve coğrafi konum çok önemli"

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise bebe ve çocuk giyiminde modayı belirleyen fuarın ağırlıklı olarak yabancı müşteriler tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Bu sayede dünyanın dört bir yanına ürün gönderdiklerini aktaran Yıldız, "Her fuarda üzerine koyarak gitmeyi arzu ediyoruz. Hem sektörümüze hem ülkemize değer katacak çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, Türk ürünlerinin kalitesi ve fiyatıyla ön plana çıktığına dikkati çekti.

Kalitede Avrupa'nın marka ürünlerine yakın, fiyat bakımından onlardan çok uygun, Uzak Doğu fiyatlarına yakın ürünler ürettiklerini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerine uçak kargo, gemi ve tırlarla ürünlerimizi ulaştırabilecek bir konumdayız. Pandemide hiç durmadık. Hep üretmeye, ürünlerimizi göndermeye devam ettik. Ayrıca Türk milletinin misafirperverliği, ticarette güler yüzü var. Bunlar da müşteriyi etkileyen unsurlar ama kalite, fiyat ve coğrafi konum çok önemli."