Türkiye'nin Dış Borcu 519,9 Milyar Doları Aştı

12.03.2026 10:47
2025'in 4. çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku yüzde 4 artarak 519,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 2025'in 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artarak 519,9 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025'in 4. çeyreğine ilişkin Türkiye dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla toplam brüt dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artarak 519,9 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 0,4 artışla 167,4 milyar dolar, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 5,8 yükselişle 352,6 milyar dolar oldu.

Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla, kamu sektörü borcu yüzde 5,4 artarak 196,8 milyar dolara, özel sektör borcu yüzde 4,5 artışla 298,2 milyar dolara çıkarken TCMB'nin dış yükümlülükleri ise yüzde 10 azalarak 25 milyar dolara geriledi.

Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay yüzde 45,8 ile kredilere ait olurken kredileri yüzde 19,5 ile borç senetleri, yüzde 17,6 ile mevduat yükümlülükleri izledi.

Para birimi dağılımı bakımından ise dış borcun yüzde 48,1'ini dolar, yüzde 29,7'sini avro, yüzde 12'sini Türk lirası ve yüzde 10,1'ini ise diğer para birimleri oluşturdu.

Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görüldü. Buna karşılık 13-24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken kısa vadede (0–12 ay) daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili öne çıktı.

Kaynak: AA

