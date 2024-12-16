Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 18 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 371 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 20 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 948 megavatsaatle 06.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 18 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 371 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 666 megavatsaat elektrik ihracatı, 34 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.