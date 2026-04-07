Türkiye'nin Fındık İhracatı 658 Milyon Dolar

Türkiye, 2026'nın ilk üç ayında fındık ihracatından 658 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mart 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 47 bin 894 ton fındık satıldığı, karşılığında 658 milyon 785 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 77 bin 997 ton fındık ihracatından 638 milyon 407 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.