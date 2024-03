Türkiye\'nin Gelişimi İçin Kadın Emeği Güçlendirilmelidir

Ekonomi

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Türkiye gelişecekse kadın emeği güçlendirilmelidir. Hiçbir toplum kadınlarını dışlayarak gelişemez" dedi.

Öz İplik İş Sendikası'nın 3 bin kadının katıldığı anketine göre iş hayatının genelinde olduğu gibi imalat sanayiinde de kadınların terfi ve yükselişlerde engellerle karşılaştığı, iş-özel hayat dengesinin gözetilmediği ve erkek yönetici ağırlığı nedeniyle ayrımcı uygulamalarla karşılaşabildiği tespit edildi. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Özetin özeti şudur; Türkiye gelişecekse kadın emeği güçlendirilmelidir. Hiçbir toplum kadınlarını dışlayarak gelişemez. Sadece emek değil, kadınların dışlanması aynı zamanda aklınızın da yarısının toplumun gelişmesinde dışlanması anlamına gelir. Ülkemizde tüm işlerde kayıtlı olarak çalışanların sadece yüzde 33,74'ü kadındır. İmalat sanayiinde ise tüm işlerde çalışanların sadece yüzde 29,87'si kadınlardan oluşmaktadır. Bu oranlar sorunumuzun büyüklüğünü anlatmak için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

"Kayıt dışı çalışma oranı TÜİK verilerine göre erkeklerde yüzde 22,8, kadınlarda yüzde 30,8 düzeyindedir"

Ay, kadınların evlerde, tarlalarda, aile işletmelerinde kayıtsız olarak çalışmakta olduklarını söyleyerek, "Kadınlarda kayıt dışı çalışma oranı TÜİK verilerine göre erkeklerde yüzde 22,8 iken, kadınlarda yüzde 30,8 düzeyindedir. Tarıma bakıldığında erkeklerde kayıt dışılık yüzde 90, aile işçiliğinde yüzde 86,4 düzeyindedir. Araştırmamız da göstermektedir ki kadınlar engellerle karşılaşmakta, gelişimleri engellenmektedir. Biliyoruz ki sendikasız, örgütsüz iş yerlerinde sorun çok daha derindir. Hayatın her alanında olduğu gibi iş yerlerinde de ayrımsız, insan onuruna yakışır çalışma ancak ve ancak sendikalılıkla olur. Kadın emeğinin en güçlü olduğu imalat sanayii kolu olarak yürekli kadın emekçileri Öz İplik İş'e davet ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

"Kadın emeğini güçlendirme, koruma için yaptıklarımızla gurur duyuyoruz"

Öz İplik İş Kadın Komitesi Bakanı Fulya Pınar Özcan ise, kadın emeğinin taçlandığı işkolunda çalıştıklarını ifade ederek, "İmalat sanayiinde çalışan kadınların yarısı işkolumuzdadır. Bu bilinçle kadın emeğinin güçlendirilmesi, korunması ve yükselişi için yıllardır ilkleri biz hayata geçirdik. Kadınların iş yerlerinde uğradıkları ayrımcılığı önlemek için programlar oluşturduk. Ne mutlu ki bu alanda öncüyüz, kadın emeğini güçlendirme, koruma için yaptıklarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kadınların yükselişi önündeki engeller bir an önce kaldırılmalı"

Özcan, en önemli sorunlardan birisinin de kadın çalışanların terfi ödüllendirmelerinde adaletli davranılmaması olduğuna vurgu yaparak, "Kadınların yükselişi önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır. Kadınlar iş hayatının her alanında adil davranılmak istiyor. Eğitim ve kariyer gelişiminde eşit davranılmayı talep ediyor. Araştırmamız bize göstermiştir ki kadınların gelişiminin önünde hala bariyerler vardır. Kadın emeğinin taçlandığı dokuma, hazır giyim, deri işkolunun öncü sendikası Öz İplik İş olarak kadınların emeğinin, iş yerinde huzurunun korunması için mevzuatın güçlendirilmesini, her türlü şiddetin ağır şekilde cezalandırılmasını, kadınların önündeki bariyerlerin, ayrımcılığın kaldırılmasını talep ediyoruz. Kadın emekçilerimizi Öz İplik İş'e davet ediyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA