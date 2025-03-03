Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği "No Other Land" Oscar kazandı - Son Dakika
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Dünya

Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği "No Other Land" Oscar kazandı

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97. Oscar Ödülleri töreninde en büyük ses getiren filmlerden biri de "No Other Land" oldu. İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel Oscar kazanırken, iki yönetmen de konuşmalarında İsrail ve ABD'nin soykırım ve tehcir politikalarını eleştirdi. Abraham konuşmasında "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum ama o özgür değil" dedi.

03.03.2025 07:56
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97. Oscar Ödülleri törenine damga vuran filmlerden biri de biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği "No Other Land" filmi oldu.

ETKİLEYİCİ BİR KONUŞMA YAPTILAR

En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan "No Other Land" adlı filmin iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı.

Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği 'No Other Land' Oscar kazandı

"FİLM FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞI ACI GERÇEĞİ YANSITIYOR"

2019-2023 yılları arasında çekimi tamamlanan belgeselin Filistinli olan yönetmeni Basel Adra, bir süre önce kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu ifade etti. Filmin, Filistinlilerin uzun yıllardır yaşadığı acı gerçeği yansıttığını söyleyen Adra, "Dünyayı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve etnik temizliği durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği 'No Other Land' Oscar kazandı

"BEN ÖZGÜR YAŞARKEN BASEL..."

No Other Land'in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise, "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum ama eşit değiliz. Ben özgür yaşarken Basel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor." dedi. Abraham, ABD'nin dış politikasının da bu konuda olumlu gelişmeleri engellediğini söyledi. Abraham, "Basel'in halkı ne kadar özgür ve güvende olursa benim halkım da o kadar güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği "No Other Land" Oscar kazandı

Kültür Sanat, Batı Şeria, Politika, Filistin, Yönetmen, Belgesel, Sinema, İsrail, Dünya, Basel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği 'No Other Land' Oscar kazandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • AHMET YILMAZ:
    Bunlarin ikiside kardeş milletler zaten 22 11 Yanıtla
  • adige1864:
    Ahmet Yılmaz'ın ann esiyle de kardeş 5 2 Yanıtla
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