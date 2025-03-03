Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri... - Son Dakika
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Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...

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Aldırma gönül, Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, Deniz Üstü Köpürür ve Aldırma Gönül gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmesi her kesimden insanı üzdü. Usta sanatçının ölümünün ardından hayatıyla ilgili az bilinenler ortaya çıktı. FETÖ'nün ödülünü reddetmesi ve ABD konseri teklifini geri çevirmesi hayatıyla ilgili dikkat çeken detaylar. İşte diğer detaylar...

03.03.2025 07:35
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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden 74 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SALI GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Büyük sanatçı için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, sanatçının cenazesi Üküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

İşte Edip Akbayram hakkında bugüne kadar hiç duymadığınız gerçekler...

ÇOCUK FELCİ İLE MÜCADELE ETTİ

1950'de Gaziantep'te dünyaya gözlerini açan Edip Akbayram, henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi.

DİŞ HEKİMLİĞİNİ İSTEMEDİ

Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelen Edip Akbayram, Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı. Ancak müziğe olan tutkusu, akademik kariyerinin önüne geçti ve diş hekimliği okumaktan vazgeçerek sanat yolculuğuna adım attı.

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD detayı çok konuşulur

12 EYLÜL'DE YASAKALANDI

1981-1988 yılları arasında, 12 Eylül askeri darbesinin etkileri sürerken, Edip Akbayram da yasaklı sanatçılar arasına girdi. TRT'de şarkılarının çalınması ve televizyona çıkması yasaklandı. Bu zorlu dönemde müziğe ara vermek zorunda kalan sanatçı, baskılara rağmen sanatından vazgeçmedi.

FETÖ'NÜN ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ

Edip Akbayram, 2000 yılında FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 25'inci yılı nedeniyle verdiği ödülü reddeden 11 sanatçıdan biriydi.

ABD'DE KONSER VERMEYİ REDDETTİ

Edip Akbayram, sanat hayatı boyunca sadece müziğiyle değil, duruşuyla da örnek bir kişilikti. Kendisine Amerika'da konser vermesi için teklifler geldiğinde bunu açıkça reddetti. Bu kararını "Sosyalist kimliğe sahip biri olarak, Amerika'dan konser vermem için teklifler gelmesine rağmen reddettim. Amerika faşist bir ülke. Orada yaşayan halkı tenzih ederek söylüyorum ama gerçek bu!" sözleriyle açıkladı.

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD detayı çok konuşulur
Edip Akbayram\'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...

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Son Dakika 3.Sayfa Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Uuu bbb:
    buzimkide İsrail madalyasıla geziyor 151 26 Yanıtla
    Derya Nadir:
    Kim o İsrail madalyasıyla gezen ??? 0 0
    ghcvbnn:
    sizinki kimmiş anlat bakalım nasıl olsa ismini saklamışsın yumurtlama dinleyelim 0 0
    huseyin ergun:
    Doğru diyon siznki ingiliz büyükelçiyle balıkççıda. Pazarlıklar sürüyor. 0 0
  • Selim Kayisi:
    İnsanlar hocaefendi derken bu adam elinin tersi ile itmiş. 164 6 Yanıtla
  • A R:
    Türküler yanmaz. 93 8 Yanıtla
  • osurgan55:
    adam sosyalist biri idi ve duruşu vardı. 93 2 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    çok büyük adamdı 67 5 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah gerçekten sesi sanatı kadar karakteriyle de mükemmel bir insandı hiçbir zaman kötü ne birşeyini duyduk nede gördük karakterli namuslu dürüst omurgalı önde gelen sanatçılardan en önemlisiydi huzur içinde uyusun Allâh cennetiyle ödüllendirsin inşallah 61 0 Yanıtla
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