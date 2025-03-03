Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Geniş Video İzle

Florida'yı kasıp kavuran kasırga ve meyvelerdeki hastalıklar, Türkiye'de de satışı yapılan ünlü meyve suyu markası Tropicana'nın portakal üretimine büyük darbe vurdu. Yanlış markalaşma ve yükselen fiyatlar şirketi büyük bir finansal krizle karşı karşıya bıraktı.

03.03.2025 08:21  Güncelleme: 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de de satışı yapılan kahvaltılarda da tercih edilen meyve suyu markası kötü günlerden geçiyor. ABD'de 1947'de kurulan ve portakal suyu üretiminde devrim yaratan Tropicana, son yıllarda büyük finansal zorluklarla karşı karşıya. Florida'daki güçlü kasırgalar ve ormanlık alanları etkileyen hastalıklar, markanın en temel hammaddesi olan portakal üretimini ciddi şekilde sekteye uğrattı. Büyük bir üretim kaybı yaşayan markanın, portakal üretiminde son 88 yılın en düşük seviyesine düşmesinin beklendiği de belirtildi.

NET KARI YÜZDE 10 AZALDI

CNN Business'ta yer alan habere göre Tropicana, geçtiğimiz çeyrekte yüzde 4'lük bir gelir kaybı yaşarken, net karı yüzde 10 azaldı. Şirketin çoğunluk hissesine sahip olan PAI Partners, 30 milyon dolarlık acil bir kredi sağlarken azınlık hisseye sahip PepsiCo, yatırımının değerini 135 milyon dolar düşürdü.

Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

İklim değişikliği ve meyvelerdeki hastalıklar markayı zor durumda bırakırken iç değişikliklerin de şirketin imajını zorladığı değerlendirildi. Tüketiciler, portakal suyunun yüksek şeker içeriğinden kaçınarak daha sağlıklı alternatiflere yöneldi. Marka da bu talebe kulak vererek 2023'te sıfır şekerli bir portakal suyu serisi ve gazlı içecekler gibi yeni ürünler piyasaya sürdü. Ancak markanın 80 yıl boyunca portakal suyu ile özdeşleşmiş olmasının bu geçişi zorlaştırdığı belirtildi.

SADIK MÜŞTERİLERDEN "HİLE" TEPKİSİ

Şirketin yıllar önce 'yeniden markalaşma' ile ambalaj tasarımında yeniliğe gitmesinden sonra şişe boyutunu küçültme kararı da tüketiciler tarafından olumsuz karşılandı. Tropicana, fiyatları artırmamak adına 52 ons'luk şişeyi 46 ons'a düşürdü. Ancak bu, markanın sadık müşterileri tarafından "hile" olarak değerlendirildi. Tüm bu zorluklar karşısında Tropicana, iklim değişikliği, hastalıklar, yüksek fiyatlar ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle büyük bir krizle baş başa kaldı.

Türkiye\'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

İş Dünyası, Ekonomi, Florida, Türkiye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan:
    İTrail mallarına boykota devam, tek tek dökülüyorlar, KFC,Starbucks vb. zarar üstüne zarar açıklıyor. 70 8 Yanıtla
    mert çelik:
    acun ılıcanın servıvoru 7-24 kola reklamı verıyor 0 0
  • 78908900:
    Beter olun .Boykot edilen "coca cola"nın yeni stratejisi " Arzu nun emeği" ile Türkiye de üretilmiştir vb etiketler ile vatandaşın boykotunu kırmaya çalışıyorlar.. 47 4 Yanıtla
    Hüseyin Ülgülü:
    COCA-COLA İÇİLİR 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:07:21. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.