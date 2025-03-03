Türkiye\'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Ekonomi

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Türkiye'de de satışı yapılan kahvaltılarda da tercih edilen meyve suyu markası kötü günlerden geçiyor. ABD'de 1947'de kurulan ve portakal suyu üretiminde devrim yaratan Tropicana, son yıllarda büyük finansal zorluklarla karşı karşıya. Florida'daki güçlü kasırgalar ve ormanlık alanları etkileyen hastalıklar, markanın en temel hammaddesi olan portakal üretimini ciddi şekilde sekteye uğrattı. Büyük bir üretim kaybı yaşayan markanın, portakal üretiminde son 88 yılın en düşük seviyesine düşmesinin beklendiği de belirtildi.

NET KARI YÜZDE 10 AZALDI

CNN Business'ta yer alan habere göre Tropicana, geçtiğimiz çeyrekte yüzde 4'lük bir gelir kaybı yaşarken, net karı yüzde 10 azaldı. Şirketin çoğunluk hissesine sahip olan PAI Partners, 30 milyon dolarlık acil bir kredi sağlarken azınlık hisseye sahip PepsiCo, yatırımının değerini 135 milyon dolar düşürdü.

İklim değişikliği ve meyvelerdeki hastalıklar markayı zor durumda bırakırken iç değişikliklerin de şirketin imajını zorladığı değerlendirildi. Tüketiciler, portakal suyunun yüksek şeker içeriğinden kaçınarak daha sağlıklı alternatiflere yöneldi. Marka da bu talebe kulak vererek 2023'te sıfır şekerli bir portakal suyu serisi ve gazlı içecekler gibi yeni ürünler piyasaya sürdü. Ancak markanın 80 yıl boyunca portakal suyu ile özdeşleşmiş olmasının bu geçişi zorlaştırdığı belirtildi.

SADIK MÜŞTERİLERDEN "HİLE" TEPKİSİ

Şirketin yıllar önce 'yeniden markalaşma' ile ambalaj tasarımında yeniliğe gitmesinden sonra şişe boyutunu küçültme kararı da tüketiciler tarafından olumsuz karşılandı. Tropicana, fiyatları artırmamak adına 52 ons'luk şişeyi 46 ons'a düşürdü. Ancak bu, markanın sadık müşterileri tarafından "hile" olarak değerlendirildi. Tüm bu zorluklar karşısında Tropicana, iklim değişikliği, hastalıklar, yüksek fiyatlar ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle büyük bir krizle baş başa kaldı.