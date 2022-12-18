Türkiye'nin gözü kulağı Gabar'da! Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerde günlük 5 bin 300 varil petrol çıkıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin gözü kulağı Gabar'da! Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerde günlük 5 bin 300 varil petrol çıkıyor

18.12.2022 15:38

Türkiye'nin gözü kulağı Şırnak Gabar'da devam eden çalışmalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrol keşfinin yapıldığı bölgede günde günlük 5 bin 300 varil petrol çıkartılıyor.

Türkiye, son dönemde enerji alanında yaptığı çalışmalarla yüzleri güldürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi müjdesi verdiği Şırnak Gabar'da hummalı bir çalışma var.

ARTIK TERÖRLE DEĞİL PETROLLE ANILIYOR

Gabar Dağı, yıllarca terörle ve teröristlerin barınma alanları olarak anıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla artık terörle değil petrol rezerviyle isminden söz ettiriyor. 2022 yılında dünyada yapılan ilk 10 petrol keşfinden birisi Gabar'da yapıldı. TRT Haber ekibi Gabar'a çalışmaları görüntüledi.

Türkiye'nin gözü kulağı Gabar'da! Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerde günlük 5 bin 300 varil petrol çıkıyor

GÜNLÜK 5 BİN VARİLLİK ÜRETİM YAPILIYOR

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." dedi.

Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 5 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı saha görüntüledi.

ESMA ÇEVİK'İN ADI VERİLDİ

Yaklaşık 5 kuyudan sondaj operasyonu yapıldı ve üretime dahil edildi. Günlük 5 bin varil günlük üretimin yapıldığı tesiste, 2023 yılında 10 kuyuda üretime geçilmesi hedefleniyor. Tesiste sondaj faaliyetleri aralıksız sürüyor. Lokasyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, çalışanlar yoğun bir faaliyet yürütüyor. Alana Şehit jandarma Esma Çevik'in adı verildi.

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SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü kulağı Gabar'da! Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerde günlük 5 bin 300 varil petrol çıkıyor - Son Dakika
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