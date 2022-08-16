Gümüşhane karabuğdayın başkenti olma yolunda ilerliyor - Son Dakika
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Gümüşhane karabuğdayın başkenti olma yolunda ilerliyor

16.08.2022 09:28

Türkiye'nin ilk glütensiz un kaynağı karabuğday işleme fabrikasına sahip olan Gümüşhane'de hasat mevsimi başladı.

Türkiye'nin ilk glütensiz un kaynağı karabuğday işleme fabrikasına sahip olan Gümüşhane'de hasat mevsimi başladı.

Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş Beldesi ve çevresinde sözleşmeli tarımla ekimi yapılan yaklaşık bin dönümlük alanda biçerdöverle hasat başlarken bu yılki rekolte çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Hem glütensiz olması hem çölyak hastalarının aradığı ürün olmasının hem de çiçekli olması nedeniyle bal üretimine de katkı sağlayan karabuğday bitkisi hiçbir atığı olmadan 3 yıl önce Beldede kurulan ve Türkiye'de ilk olan tesiste un, bulgur ve yastık olarak ekonomiye kazandırılıyor.

Birkaç yıl öncesine kadar ithal edilen glütensiz karabuğday ununun üretildiği Gümüşhane'deki fabrikaya Türkiye'nin birçok şehrinden sözleşmeli tarım aracılığıyla ekilip hasat edildikten sonra mamule dönüşmek üzere getiriliyor.

"3 yıl önce Gümüşhane'yi karabuğdayın başkenti olarak ilan etmiştik"

Öbektaş Beldesi, Esentepe Mahallesinde Tam Tarım A.Ş. tarafından kurulan tesiste içeriğinde B vitamini, magnezyum ve lif bulunmasının yanında yüksek düzeyde protein, antioksidan bulunan ve glüten içermediğinden çölyak hastaları ve glütensiz beslenenler için en iyi alternatiflerden olan karabuğdayı Türkiye'de bir ilk olarak çiftçiden alıp işleyip, paketlenmiş haliyle pazara sunduklarını kaydeden Tam Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gürsoy, "18 Mayıs tarihinde ekimini yaptığımız 2022 karabuğday hasadımıza başlamış durumdayız. Gümüşhane'yi karabuğdayın başkenti olarak ilan etmiştik bundan 3 yıl önce. Bugün Gümüşhane'de yaklaşık bin dönümün üzerinde bir karabuğday ekimimiz var. Bismillah dedik 2 gündür hasadımızı yapıyoruz. Bu sene rekolte diğer senelerden daha iyi. Daha tecrübeli bir şekilde ekimlerimizi ve bütün çalışmalarımızı buna göre yaptık" dedi.

"Bu sene Gümüşhane'den yaklaşık 75 ton, Türkiye genelinden bin 500 ton karabuğday bekliyoruz"

Gümüşhane'nin yanısıra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sözleşmeli ekimleri yapan çiftçilerin de hasada başladığını belirten Gürsoy, " Bilecik, Eskişehir, Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa bu hafta komple karabuğday hasadına başladı. İnşallah bu yıl güzel bir verim aldık. Bir hafta sonra da aldığımız ürünleri fabrikamızda işlemeye başlayacağız, tüketicilerimize 2022 yılının taze üretim ürünlerini göndereceğiz. Önümüzdeki süreçte Gümüşhane'yi karabuğdayın başkenti yapmak için uğraşıyoruz. Gümüşhane'de 5 bin dönüm alanda ekim yapmayı planlıyoruz. Bunun için de bu seneki rekolte hem çiftçinin bu işe doğru anlamda bakmasını hem de bundan kazandığı paranın ne olduğunu görmesi açısından çok önemliydi. Bu sene Gümüşhane'den yaklaşık 75 ton, Türkiye genelinden bin 500 ton karabuğday bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Millet ekelim diye sıraya giriyor artık"

Bölgede biçerdöveriyle hasat yapan Kırşehirli Musa Pekince, kendisinin de karabuğday ekmeye karar verdiğini dile getirerek, "Yaklaşık 4 yıldır burada karabuğday hasadı yapıyorum. İnşallah yıldan yıla güzelleşecek. Bu sene verimde bayağı artış var. Yıldan yıla genişletiyor, bu sene çok güzel yer ekmişler. Verimi güzel. İnşallah bu işte büyük başarı sağlanacak. Gümüşhane bu konuda pilot il olabilir, talep var. Şu ana kadar 600 dönüm oldu. Artık vatandaş da memnun. Millet ekelim diye sıraya giriyor artık. Ben de buradan giderken tohum götürmeyi ve bir 50 dönüm kadar ekmeyi düşünüyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane karabuğdayın başkenti olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

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