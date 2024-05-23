TKBB Başkanı: Türkiye'nin İslami bankacılık piyasasındaki payı yüzde 48 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TKBB Başkanı: Türkiye'nin İslami bankacılık piyasasındaki payı yüzde 48 arttı

TKBB Başkanı: Türkiye\'nin İslami bankacılık piyasasındaki payı yüzde 48 arttı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, İslami bankacılık sektörünün toplam büyüklüğünün 3,2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin global İslami bankacılık piyasasından almış olduğu pay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48'lik bir...

23.05.2024 17:17
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, İslami bankacılık sektörünün toplam büyüklüğünün 3,2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin global İslami bankacılık piyasasından almış olduğu pay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48'lik bir artış sergileyerek 63 milyar dolar seviyesine gelmiştir." dedi.

TKBB 23. Olağan Genel Kurulu, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Gök, Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada, 2023'ün dünya ve Türkiye açısından çok zorlu bir yıl olduğunu belirterek, tüm bu zorluk ve belirsizliklere rağmen, Türkiye'nin uzun soluklu ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerleyişini sürdürmesinin güçlü makroekonomik altyapısının ispatı niteliğinde olduğunu söyledi.

Onur Gök, "Küresel salgın ile başlayan ve Rusya- Ukrayna savaşıyla derinleşerek dünya çapında yaygınlaşan birçok sorun nedeniyle, enerji başta olmak üzere artan emtia fiyatları, tedarik zincirindeki aksamalar ve yüksek taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu." diye konuştu.

"Tüm ekonomik göstergeler programın çalıştığına işaret ediyor"

Enflasyonun bu dönemde dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye'de de temel makro ekonomik konuların başında geldiğine dikkati çeken Gök, yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılığın ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını uzunca bir süredir canlı tuttuğunu dile getirdi.

Açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte pek çok makro göstergede hızlı bir iyileşme sürecine girildiğini somut olarak gördüklerini dile getiren Gök, şöyle devam etti:

"Büyüme kompozisyonundaki iyileşme, net ihracatın büyümeye katkısı, cari dengedeki hızlı toparlanma kısa vadede olumlu sonuçlar doğurmuştur. Cari açığın milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına indirilmesine ilişkin program hedefinin Merkez Bankası rezervlerine kalıcı olarak önemli bir destek sağlayacağı nettir. Cari dengedeki iyileşme, buna paralel Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ve ülkemizin risk priminde de hızlı bir düşüş sağlamıştır. Risk primimizi gösteren CDS salgın öncesi seviyelere gerilemiştir. Düşen risk primi, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları ve pozitif görünüm beklentileri, Türk lirası varlıklara yoğun ve artan bir talebi de beraberinde getirmektedir."

Gök, tüm bu göstergelerin programın güçlü bir şekilde çalıştığını da net bir şekilde ortaya koyduğunu, sektör paydaşları olarak programın başarıya ulaşması için gereken tüm desteği sağlayacaklarını vurguladı.

"Türkiye'nin global İslami bankacılık piyasasından almış olduğu pay 63 milyar dolar"

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Gök, İslami finans sektörünün toplam global büyüklüğünün 4,5 trilyon dolar seviyesinde olduğunu aktararak, İslami finans ekosisteminin amiral gemisinin yüzde 72 ile İslami bankacılık olduğu bilgisini paylaştı.

Gök, "İslami bankacılık sektörünün toplam büyüklüğü ise 3,2 trilyon dolar seviyesindedir. Türkiye'nin global İslami bankacılık piyasasından almış olduğu pay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48'lik artış sergileyerek 63 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Ülkemiz bankacılık sektörünün en önemli yapı taşlarından olan katılım bankaları, ekonomik büyümeye çok yönlü katkıda bulunmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

2023 yılı içerisinde Hayat Finans Katılım ve TOM Katılım olmak üzere iki dijital katılım bankasının sektöre dahil olduğunu anımsatan Gök, 2023 içerisinde bir mevduat bankası olan Adabank'ın, lisans değişikliğine giderek katılım bankasına dönüşerek katılım finans sektöründe hizmet vermeye başladığını söyledi.

Gök, bugün itibarıyla sektörde 2'si dijital, 3'ü kamu olmak üzere toplam 9 katılım bankasının yer aldığını ve katılım bankalarının 2023 yıl sonu itibarıyla toplam 13 milyon müşteriye ulaştığını ifade etti.

Katılım bankacılığı sektörünün 2023 yılı temel finansal göstergelerine değinen Gök, aktiflerin 2 trilyon liraya, aktiflerin bankacılık sektöründeki payının ise yüzde 8,7'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Gök, katılım bankacılığının birliğin strateji belgesinde 2025'te gelmesi hedeflenen 1,7 trilyon liralık büyüklüğe ulaşmış olduklarına vurgu yaparak, "Reel sektöre ve ticarete kaynak sağlamaya devam eden katılım bankalarımız, bu dönemde de KOBİ'lere 393 milyar liranın üzerinde kaynak sağladı. Toplam finansmanımız içerisinde yüzde 37'lik bir kısmı oluşturduğu düşünüldüğünde KOBİ'lerimizi desteklemeye özel bir önem verdiğimiz görülmektedir. Sektöre dahil olan yeni oyuncular ile birlikte öz kaynaklarımız da 144 milyar lira seviyesine gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Katılım esaslı sermaye piyasası araçlarının derinliğinin artırılması, katılım finans ekosisteminin geliştirilmesi açısından en önemli adımlardan biri olduğunu belirten Gök, "Borsa İstanbul tarafından yayımlanan verilere göre Mayıs 2024 itibarıyla BİST Katılım 100 endeksinde yer alan şirketlerin piyasa değerinin BİST Tüm içerisindeki payı yüzde 26 olarak gerçekleşmiştir. Yatırımcı sayılarına bakıldığında da 4,5 milyon yatırımcının katılım finans ilke ve standartlarına uygun hisse senetlerine teveccüh gösterdiği görünmektedir." dedi.

"Bu yılda da dijital dönüşüme dair yatırımlarda büyüme yönlü ivmeleri devam edecek"

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, 2023 yılı içerisinde katılım esaslı kefalet imkanı sunulması amacıyla bakanlığın ve katılım bankalarının ortaklıklarıyla Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) unvanıyla bir şirket kurulduğunu hatırlattı.

Gök, "KFK unvanı ile kurulan şirket, Ağustos 2023 dönemi itibarıyla ilk kefaletini kullandırmıştır. 2023 yıl sonuna kadar, toplam 331 milyon lira tutarında kredi, 265 milyon lira tutarında öz kaynak kefaleti sağlamıştır." diye konuştu.

Türk bankacılığının sürekli geliştirdiği dijital yetkinlikleriyle küresel düzeyde bir modele dönüştüğünü dile getiren Gök, sektörün son yıllarda finansal erişimi yaygınlaştırma doğrultusundaki yatırımlarıyla fiziki kanallardan verdiği hizmetleri müşteri deneyimi ekseninde dijital kanallara da hızla taşıdığını kaydetti. Gök, bu yıl da dijital dönüşüme dair yatırımlarında büyüme yönlü ivmelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKBB Başkanı: Türkiye'nin İslami bankacılık piyasasındaki payı yüzde 48 arttı - Son Dakika

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