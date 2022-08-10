Red Bull Solo Q'da finale kalanlar belli oldu - Son Dakika
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Red Bull Solo Q'da finale kalanlar belli oldu

10.08.2022 14:28
Red Bull Solo Q'da finale kalanlar belli oldu

Türkiye'nin iyi düellocularının şampiyonluk için mücadele verdiği 1v1 League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da finale çıkan 4 isim belli oldu.

Türkiye'nin iyi düellocularının şampiyonluk için mücadele verdiği 1v1 League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da finale çıkan 4 isim belli oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, playoff turunda hünerlerini sergileyen düelloculardan Ahmet Emir Rubeud Koçak, Yusuf Rok Kaynakçı, Berkay Kazing Özyurt ve Mürsel mursobaby Can isimlerini Türkiye Finali'ne yazdırdı.

Playoff turunun ardından 19 Ağustos'ta yapılacak büyük finalde Türkiye kupası sahibini bulacak. Şampiyon olan düellocu ise Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek.

Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends'da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q boyunca düzenlenen 6 çevrim içi eleme, 2 şehir elemesi ve 2 de üniversite elemelerine katılan oyuncular, playoff turuna kalmak için mücadele verdi.

19 Ağustos'ta yapılacak Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde bu dört isimden biri ülkenin en iyi düellocusu olacak.

Monster Notebook, Yapı Kredi Play, Mercedes-EQ partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q ile ilgili detaylı bilgi http://redbull.com/soloq adresinde.

Türkiye'nin en iyi 1v1 League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra ünlü yayıncılar da şampiyon olmak için mücadele verecek.

League of Legends arenasında Türkiye'nin en ünlü isimleri Vadi'nin Ustaları turnuvasında karşı karşıya gelecek. İlk 4 sırayı alan isimler Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde Vadi'nin en iyisi olmak için yarışacak.

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Kaynak: AA

League Of Legends, Türkiye, Redbull, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Red Bull Solo Q'da finale kalanlar belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Red Bull Solo Q'da finale kalanlar belli oldu - Son Dakika
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