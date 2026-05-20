Türkiye'nin LPG İthalatı Martta Düştü

20.05.2026 11:23
Türkiye'nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,90 azalarak 320 bin 211 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mart ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler, sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Türkiye (Türkiye Serbest Bölge), Kazakistan ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 15,53 artarak 73 bin 256 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Ürdün, Suriye, Bulgaristan, K.K.T.C, Romanya, Yunanistan, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda oto gaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 28,04 artarak 104 bin 47 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 322 bin 907 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 83,11 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,68 ile tüplü LPG ve yüzde 3,21 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
