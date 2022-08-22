Tüpraş, İzmit Hydrocracker Ünitesinde 4 Hafta Süreyle Üretime Ara Verdi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), İzmit rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisleri'nde arıza meydana gelen Hydrocracker Ünitesi'nde 19 Ağustos'tan itibaren dört hafta süreyle üretime ara verdiğini duyurdu. Şirket, Coker Ünitesi'nde de iki hafta sonra üretime ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.

TÜPRAŞ'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; İzmit rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisleri'nde arıza meydana gelen Hydrocracker Ünitesi'nde 19 Ağustos'tan itibaren dört hafta süreyle üretime ara verildi. Coker Ünitesi'nde de iki hafta sonra üretime ara verilecek.

Şirket açılamasına göre; üretime ara verilen dönemde, İzmit rafinerisindeki diğer tüm ünitelerde tam kapasite kullanılarak dizel üretimine devam edilecek. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak düşüşün ithalat ile karşılanması planlandığı için nihai satış hacminde önemli bir etki beklenmiyor.

"110 MİLYO DOLAR TUTARINDA FAVÖK KAYBI GÜNDEME GELEBİLECEK"

Açıklamada ayrıca, "Bu çerçevede, üretime ara verilmesinin, son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanan 2022 yılı Geleceğe Yönelik Beklentiler üzerinde değişiklik gerektiren önemli bir etkisi beklenmemektedir. Diğer taraftan, üretim azalışına bağlı olarak yaklaşık 110 milyon dolar tutarında faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılık (FAVÖK) kaybı gündeme gelebilecektir" denildi.