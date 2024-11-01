Türkiye-Romanya Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı çerçevesinde ilişkileri stratejik işbirliği seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "İkili ticaret hacmimizi 10,6 milyar dolardan 15 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz bunun ilk adımı olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu 2. Dönem Toplantısı için gittiği Bükreş'te gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin Doğu Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarından biri olan Romanya ile ekonomik ve ticari ilişkileri üst seviyeye çıkarma hedefi doğrultusunda Bükreş'te düzenledikleri Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı çerçevesinde ilişkileri stratejik işbirliği seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Bolat, şunları ifade etti:

"İkili ticaret hacmimizi 10,6 milyar dolardan 15 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz bunun ilk adımı olacak. İş dünyamız için önemli yatırım merkezlerinden biri olan Romanya ile karışıklıkla yatırımları artırmayı ve iş dünyalarımız arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi önemli buluyoruz. Bu çerçevede Romanya'daki altyapı projelerinde yer alan müteahhitlik sektörümüzün çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Yine bu kapsamda Karasu- Köstence RO-RO hattının ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki gelişmelerin ticaretimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantımızın hem ülkelerimiz hem de iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi'ni ziyaret ettik"

Bolat, Bükreş programı çerçevesinde Türkiye'nin de üye olduğu 11 Avrupa ülkesinin ve partner ülkelerin kolluk kuvvetlerinin bulunduğu Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Uluslararası suçlar ve kaçakçılıkla mücadele noktasında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan merkeze Türkiye'nin önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

" Ticaret Bakanlığı'mıza bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimiz de kolluk kuvvetlerimizle birlikte gümrük kapılarımızda gümrük kaçakçılığı, yasa dışı ticaret ve uyuşturucuyla mücadele konusunda azim ve kararlılıkla mücadelelerini sürdürmektedir. Ziyaretimiz kapsamında ülkemizin buradaki misyonu ile de bir araya geldik. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum."