Türkiye, Somali'de Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Somali'de Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması İmzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde hidrokarbon kaynakları aramak için 3 blokta anlaşma imzaladığını açıkladı. Türkiye'nin derin deniz gemi filolarına sahip olduğunu belirten Bayraktar, Karadeniz'de önemli bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdiklerini ve Somali'de de petrol ve doğal gaz arayışına gireceklerini söyledi. Anlaşma kapsamında Türkiye, Somali açık denizlerinde 3 blokta arama ve üretim yapma yetkisine sahip olacak.

18.07.2024 16:47
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Somali denizlerinde 3 blokta hidrokarbon kaynağı arayacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile İstanbul'da düzenlenen, Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması'na ilişkin imza törenine katıldı.

Törenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Bayraktar, Türkiye'nin bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 4 derin deniz sondaj ve 2 sismik gemisiyle yoğun bir şekilde denizlerinde aramalarına devam ettiğini ve bu aramaların neticesinde Türkiye'nin Karadeniz'de önemli bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdiğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"2020 Ağustos'ta Cumhuriyet tarihinin en önemli doğal gaz keşfini gerçekleştirdik ve çok kısa bir zaman içinde de buradan ülkemizin doğal gaz ihtiyacının bir kısmını karşılayacak şekilde üretim aşamasına geldik. Şu anda burada, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük olarak 5,5 milyon metreküplük bir üretim yapıyoruz."

Doğal gazın yanı sıra petrol alanında da Eylül 2021'de önemli bir keşfe imza atıldığını belirten Bayraktar, "Şu anda Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik bir günlük üretime çıktık. Bu üretimi en kısa sürede 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Oruç Reis, eylül sonu Somali açıklarına gidecek

Bayraktar, Türkiye'nin sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, belirli coğrafya ve ülkelerde de doğal gaz ve petrol aramasında aktif bir sürece gireceğine ilişkin daha önceki ifadesini hatırlatarak, "Bunun bir örneğini bugün görüyoruz. Somali ile 7 Mart 2024 tarihinde yine bu salonda yaptığımız bakanlıklar arası anlaşmanın bugün itibarıyla artık daha somut hale döndüğünü görüyoruz." diye konuştu.

Somali açık denizlerindeki petrol ve doğal gaz kaynağına dikkati çeken Bayraktar, "Bugün burada Somali offshore'unda 3 blokta anlaşmamızı biraz önce imza ettik. Türkiye Petrolleri genel müdürümüz Türkiye adına bu anlaşmaya imza koydu. Bu sayede Somali denizlerinde 3 blokta, ki her bir blok 5 bin kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor. Buralarda Türkiye münhasıran arama ve petrol bulduğumuz zaman da üretme yetkisine sahip olacak. Bir üretim paylaşım anlaşmasını imza etmiş olduk." dedi.

Bayraktar, anlaşmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bahsettiğimiz bu blokların 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta, 3 saha. Biz ilk etapta bu sahalarda 3 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştireceğiz. Bunun için Oruç Reis gemimizi eylül sonu, ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz. Orada aylarca sürecek çok önemli bir sismik çalışma yapacaklar ve bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan değerlendirmelere göre de bu iş sondajla ve sondaj sonrasında da ümit ediyoruz bir keşifle neticelenecek."

Bunun her iki ülke için de tarihi bir adım olacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu belirlediğimiz 3 blokta deniz derinliği yaklaşık 2 bin metre, yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da biz 4 bin metreye kadar, yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde bir sondaj faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, bu tür komplike bir operasyonu gerçekleştirebilmek için ciddi tecrübeye sahip olunması gerektiğini belirterek, "2016'dan itibaren ortaya koyduğumuz strateji çerçevesindeki gelişmelerle şu anda kendi mühendislerimizle, kendi teknik ekipmanımızla beraber bu faaliyetleri yapacak durumdayız. Bunları da Somali'de, bu bloklarda gerçekleştireceğiz. Oruç Reis yaklaşık 50 kişilik bir ekiple Somali'ye hareket edecek ama sadece Oruç Reis değil onun yanında 5 destek gemisi de mutlaka ona eşlik edecek bu operasyon sırasında. Elbette Deniz Kuvvetlerimizin de burada, bu gemilerimize iştirak edeceğini ifade etmem doğru olur." diye konuştu.

"İki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacak"

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed de anlaşmaya ilişkin, "Her iki ülke için de yeni bir gün. Üretim başladığında her iki ülke için de faydalı olacak. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mohamed, Türkiye'nin 3 blokta sismik aramaya başlama kararlılığından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bunu, önümüzdeki yılın başlarında yapılacak olan keşif sondajı takip edecek." dedi.

Anlaşmaya ilişkin imzalar, TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ile Somali Petrol Otoritesi Üst Yöneticisi Abdulkadir Aden Mohamud tarafından atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Somali'de Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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