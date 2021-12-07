Üye Girişi
Türkiye Vakfı "Kırmızı Işık" uygulamasının tasarımı yenilendi - Son Dakika

Türkiye Vakfı "Kırmızı Işık" uygulamasının tasarımı yenilendi

07.12.2021 11:57
Türkiye Vakfı "Kırmızı Işık" uygulamasının tasarımı yenilendi

Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 7 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasının tasarımı yenilendi.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 7 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasının tasarımı yenilendi.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan ve bugüne kadar 358 bin kez indirilen uygulamanın ara yüzü, kullanıcıların uygulamadaki çoğu özelliğe daha rahat ve kolay ulaşıp kullanabilmesini sağlayacak şekilde değiştirildi. Yeni tasarım, daha fazla bilgilendirme ve daha detaylı yönlendirme içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Dünya Bankası, kadına yönelik şiddeti, her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın olarak nitelendiriyor. Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamasıyla kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyoruz. Bu uygulamayla mağdura yönelik ilk yardımı daha hızlı ve kolay ulaştırmayı ve bu sayede önleyici bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar 358 bin indirmeye ulaşan uygulamamızın aylık ortalama 1.465 aktif kullanıcısı bulunuyor. Kırmızı Işık uygulamamızı kullanıcı görüş ve geri bildirimleri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Yeni özellikleri belirlerken paydaşlarımızla birlikte kapsamlı ihtiyaç araştırmaları da yapıyoruz. Son olarak, uygulamamızın ara yüzünü değiştirerek daha kullanıcı dostu bir tasarım geliştirdik. Kullanıcılar, uygulamadaki çoğu özelliğe daha rahat ve kolay ulaşıp kullanabiliyor. Uygulamamız, yeni tasarımıyla da kolay öğrenilen ve kullanılan bir uygulama olmaya devam edecek. Bununla birlikte bu uygulamaya hiç ihtiyacımızın olmadığı günlerin yakın olmasını umuyoruz."

Tasarıma yenilikçi dokunuşlar

Verilen bilgiye göre, "Kırmızı Işık" uygulamasının son tasarımı yenilikçi özellikleriyle dikkati çekiyor. Bu kapsamda uygulamaya, navbar (gezinme çubuğu) özelinde 5 ekranın (Ana Sayfa, Destek, Acil, Bilgiler, Ayarlar) gösterildiği ve bu sayfalar üzerinden hangi işlemlerin yapılabileceğine dair bilgiler veren özel tasarımlar eklendi. Navbara eklenen Ana Sayfa'nın içeriğinde güncel bilgiler, anketler ve videolar yer alıyor. Diğer yandan, Harita sayfasına başlık olarak ŞÖNİM Noktaları (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) başlığı eklendi. Buna göre, ŞÖNİM Noktaları başlığının yanındaki info butonuna tıklandığında ŞÖNİM'in ne olduğunu, ne gibi destekler verdiği ve benzeri içerikler yer alıyor. Ayrıca, sayfa ilk açıldığında bulunulan konum ve en yakın ŞÖNİM Noktası birlikte görünecek şekilde ayarlandı. Diğer yandan, Bilgiler sayfasında bulunan kart yapıları görsel ve metin alt alta gelecek şekilde değiştirildi. Ayrıca, Ayarlar başlığının konumu navbarda yer alacak şekilde değiştirilerek menü başlıkları ikonlar ve açıklamalar ile desteklendi.

Acil numaralar tek tuşla aranabiliyor

"Kırmızı Işık" uygulamasında acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Uygulamayla Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor.

Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Android kullanıcıları, acil SMS ve acil arama fonksiyonlarını telefonlarının ana sayfalarına pinleyerek ihtiyaç duyduklarında tek tuşla bu fonksiyonlara erişebiliyor.

"Kırmızı Işık"ın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği de eklendi. Bu eklenti sayesinde dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geri bildirim sağlanabiliyor.

"Kırmızı Işık" uygulaması Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı, Dünya Bankası, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Vakfı 'Kırmızı Işık' uygulamasının tasarımı yenilendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor 12:17 Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! 09:55 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
12:17 Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi
11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu         
08:37
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 12:38:52. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Vakfı "Kırmızı Işık" uygulamasının tasarımı yenilendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement