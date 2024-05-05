Türkiye Varlık Fonu AŞ At Yarışı Düzenleme ve Bahis Yetkilerini Kullanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu AŞ At Yarışı Düzenleme ve Bahis Yetkilerini Kullanacak

Türkiye Varlık Fonu AŞ At Yarışı Düzenleme ve Bahis Yetkilerini Kullanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliklerle, Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin at yarışı düzenleme ve bahis kabul etme konularında lisans sahibi olarak yetkilendirildiği belirlendi. Yönetmeliklerde atların performansını artırmaya yönelik yasaklı madde ve uygulamalarla mücadele edilmesi amacıyla düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, Türkiye Jokey Kulübü'nün yetki ve sorumlulukları ile müşterek bahisler konusunda görev ve görevliler yeniden belirlendi.

05.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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At yarışı düzenleme ve bahis kabul etme konularında lisans sahibi olarak yetkilendirilen Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin kullanacağı hak ve yetkiler belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, "At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i ve Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yarışmalara katılan atların performanslarını artırmaya dönük yasaklı madde ve uygulamalarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Doping kavramı, yasaklı madde ve uygulamaları olarak değiştirildi. Atın performansını artırmaya yönelik yarış dürüstlüğüne aykırı yasaklı maddeler ile tıbbi kullanımdan kaynaklanan uygulamalar ayırt edilerek yaptırımları yeniden düzenlendi.

Atların yarış veya start denemesinin yapıldığı günlerde yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulması esas olacak. Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulacak atların idrar, kan, doku ve organ gibi şüpheli numuneleri, at yarışları genel hükümlerinde belirlenen süre içerisinde alınacak. Ancak, koşu ve start denemesi öncesi yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi için alınan kan veya uygun görülen diğer doku ve organ parçalarının şüpheli numunesi bu sürelere tabi olmayacak.

Binicilik hayatına başlayan aprantilerin (jokey yamağı), jokey olmak için kazanmak zorunda oldukları yarış sayısı 210'a yükseltildi ve kazandıkları yarış sayısına göre yararlanacakları ağırlık indirimleri yeniden düzenlendi.

Yönetmeliklerle, At Yarışları Hakkında Kanun hükümlerince yarış düzenleme ve bahis kabul etme hususunda lisans sahibi olarak 49 yıl süreyle yetkilendirilen Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin, yarış müessesesi sıfatıyla kullanacağı hak ve yetkiler ile lisans sahibinin devrettiği yetkileri kullanmakla görevli yüklenici sıfatıyla Türkiye Jokey Kulübünün yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı. Müşterek bahisler konusunda yapılacak iş ve işlemlerde aksamalara meydan vermemek için görev ve görevliler yeniden belirlendi.

Bakanlık, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütmeye, izlemeye ve denetlemeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Varlık Fonu AŞ At Yarışı Düzenleme ve Bahis Yetkilerini Kullanacak - Son Dakika

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