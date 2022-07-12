Türkiye ile BAE iş birliğinde 'Yatırım Çalıştayı' - Son Dakika
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Türkiye ile BAE iş birliğinde 'Yatırım Çalıştayı'

12.07.2022 12:59
Türkiye ile BAE iş birliğinde 'Yatırım Çalıştayı'

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, 12-13 Temmuz'da Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 'Yatırım Çalıştayı' düzenleneceğini duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, 12-13 Temmuz'da Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 'Yatırım Çalıştayı' düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından BAE'nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar netleşiyor. BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri Türkiye'ye geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek BAE heyeti, çalışma ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunacak. 12-13 Temmuz'da gerçekleşecek ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde 'Yatırım Çalıştayı' düzenlenecek. Türkiye'deki yatırım imkanları ele alınacağı çalıştayda, üç bakanın yanı sıra BAE'nin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin CEO'ları da yer alacak.

UZAYDA ORTAKLIKÇalıştayda muadil bakanlıklar arasında ikili görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları değerlendirilecek.Ziyaret kapsamında iki ülke arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak. İmzalanacak anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.


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Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile BAE iş birliğinde 'Yatırım Çalıştayı' - Son Dakika

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