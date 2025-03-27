Türkiye ve Gine Ortaklığı Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika ile kazan-kazan ve ortak çıkarlar temelinde ortaklık yapmayı öncelediklerini belirterek, "Afrika'nın kalkınmasına büyük bir önem veren Türkiye, Gine başta olmak üzere kıta ülkeleri ile işbirliğini güçlendirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabulüne ilişkin, paylaşım yaptı.

Görüşmede, Türkiye ile Gine arasındaki ikili ticaret hacmi, Türk müteahhitlik şirketlerinin Gine'de devam eden çalışmaları, başta altyapı, enerji, madencilik ve liman işletmeciliği olmak üzere, farklı alanlarda devam eden ve gelecekteki işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını bildiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika ile kazan-kazan ve ortak çıkarlar temelinde ortaklık yapmayı önceleyen ve Afrika'nın kalkınmasına büyük bir önem veren Türkiye, Gine başta olmak üzere kıta ülkeleri ile işbirliğini güçlendirmeye devam edecek."