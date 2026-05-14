Türkiye-Kazakistan yatırım anlaşması imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Kazakistan yatırım anlaşması imzalandı

14.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Anlaşmayla yatırımcılarımız için daha güçlü ve güvenli bir zemin oluştururken, ekonomik işbirliğimizi yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefliyoruz. Sanayi, teknoloji, inovasyon ve yatırım alanlarında Kazakistan ile geliştireceğimiz kapsamlı ortaklık, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına, kalkınmasına güçlü katkılar sunacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kazakistan ile imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'na ilişkin, "Sanayi, teknoloji, inovasyon ve yatırım alanlarında Kazakistan ile geliştireceğimiz kapsamlı ortaklık, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına, kalkınmasına güçlü katkılar sunacak." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in riyasetinde gerçekleşen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na iştirak ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Sayın liderlerimizin huzurunda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı teati ettik. Anlaşmayla yatırımcılarımız için daha güçlü ve güvenli bir zemin oluştururken, ekonomik işbirliğimizi yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefliyoruz. Sanayi, teknoloji, inovasyon ve yatırım alanlarında Kazakistan ile geliştireceğimiz kapsamlı ortaklık, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına, kalkınmasına güçlü katkılar sunacak."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kazakistan yatırım anlaşması imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

08:06
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir
İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
07:36
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
07:15
Hortum köyleri yıktı geçti, Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti, Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 08:12:33. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Kazakistan yatırım anlaşması imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.