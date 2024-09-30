Türkiye-Venezuela Enerji İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Venezuela Enerji İşbirliği

Türkiye-Venezuela Enerji İşbirliği

Bakan Bayraktar, Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti için görüşmeler yaptı.

30.09.2024 14:47
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti konularında yeni işbirliği imkanlarını görüştü.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.

Venezuela ile üst düzeyde devam eden ikili ilişkilerde enerji işbirliklerinin önemine vurgu yapılan paylaşımda, "Bu doğrultuda geçtiğimiz ocak ayında Karakas'ta imzaladığımız petrol ve doğal gaz alanlarındaki mutabakat zaptı, mevcut ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak nitelikte. Sayın Rodriguez ile yaptığımız görüşmede de bu anlaşma çerçevesinde somut adımlar atma, doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti noktasında yeni işbirlikleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Venezuela, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

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