OSB'lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Antalya'da düzenlenen "OSB'lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" tamamlandı.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, 4 gün süren çalıştaya Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin bölge müdürleri, ilgili personeli, Sanayi ve Teknoloji ile Dışişleri bakanlıkları yetkilileri ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları katıldı.

Çalıştayda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan yeşil finansmanda Avrupa Birliği fonlarına, OSB'lerde yeşil dönüşüm sürecinden yenilebilir enerji yatırımlarına ve organize sanayi bölgelerinin iyi uygulamalarına kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Kapanış toplantısına video konferans ile katılan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm sürecine çok güçlü bir şekilde hazırlandığını vurgulayarak, "Her dönem olduğu gibi bu dönemde de Türk sanayisine örnek olacağız. Organize sanayi bölgeleri güçlü ve planlı altyapıları, yenilenebilir enerji yatırımları, arıtma tesisleri ve yeşil alanlarıyla yeşil dönüşüm sürecinde Türk sanayisi için önemli avantajlar barındırıyor. Türkiye yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsat çevirecek." ifadelerini kullandı.

"OSB'ler üretim devrimi yaptı"

Kütükcü, Türkiye'nin, geçmişten bugüne tüm yeni fırsatları organize sanayi bölgeleri ile yakaladığını, özellikle salgın döneminde Türk sanayisinin küresel pazarlara entegre olmasında OSB'lerin çok büyük etkisinin olduğuna dikkati çekti. Kütükcü, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizde üretim neredeyse hiç aksamadı. OSB'lerimiz kesintisiz hizmet verdi, katılımcı sanayicilerimiz de kesintisiz üretti. Geldiğimiz noktada Türkiye, artan tüm maliyetlere ve zorlu süreçlere rağmen küresel pazarlara çok daha güçlü bir şekilde eklemlendi. Sadece son iki yılda OSB'lerimizde 2 bin 500 yeni işletme üretime başladı. Yine aynı dönemde camiamız 350 bin yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 325 bin kişiyle tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaştı. Türk özel sektörü, bu dönemde organize sanayi bölgelerimizin liderliğinde ortaya koyduğu başarılarla aslında bir üretim devrimi yaptı."

Kütükcü, OSB bölge müdürleri ve çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Hedeflerinin OSB'lerin üretim gücünü ve küresel itibarını daha güçlü haline getirmek olduğunu belirten Kütükcü, "Biz başarının altında birlik ve beraberlik ruhunun yattığına inanıyoruz. Sanayicilerimizle, OSB başkanlarımız, yönetim kurullarımız, müteşebbis heyetlerimiz, bölge müdürlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte biz büyük bir aileyiz. Rabbim bu ailenin birliğini, beraberliğini daim etsin. Hedefimiz bu ailenin üretim gücünü ve küresel itibarını daha da güçlü hale getirmek. Bunu da birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Kütükcü'nün konuşmasının ardından OSBÜK Genel Sekreteri Fatih Soysal, "OSB'lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"na katılan katılımcılara sertifikalarını takdim etti.