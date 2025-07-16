TurkNet ve Tencent Games\'den Oyun İşbirliği

TurkNet, oyunseverleri daha kesintisiz ve pürüzsüz bir oyun deneyimiyle buluşturmak amacıyla Tencent Games ile işbirliği anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil internet operatörü TurkNet, kullanıcılarının küresel rakipleriyle aynı altyapı koşulları ve eşit şartlarda mücadele edebilmesi için yeni bir anlaşma gerçekleştirdi.

Yüksek hız ve düşük pingli internet deneyimi sunan TurkNet, "PUBG Mobile", "Honor of Kings" ve "Call of Duty Mobile" gibi popüler oyunları yaratan, dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan Tencent Games ile stratejik işbirliği gerçekleştirdi.

Taraflar arasında kurulan doğrudan bağlantı anlaşması sayesinde, TurkNet kullanıcıları, Tencent altyapılı oyunlara daha düşük ping ve daha yüksek bağlantıyla erişebilecek. Bu sayede, TurkNetli oyun tutkunlarının hem oyun performansı artacak hem de güncellemeler ve içeriklere erişimi hızlanacak.

TurkNet'in, Türkiye'yi dijitalleşme, oyun ve medya içeriklerinde bir merkez haline getirme vizyonu çerçevesinde, diğer önde gelen küresel teknoloji şirketleriyle de doğrudan bağlantı anlaşmaları bulunuyor.

TurkNet, Steam ve nPerf listelerinde zirvede yer aldı

Öte yandan, uluslararası dijital oyun platformu Steam, Türkiye'nin sabit internet pazarında en hızlı internet servis sağlayıcılarını duyurdu. Türkiye genelinde ortalama indirme hızı 45,1 Mbps (saniye başına megabit) olarak tespit edilirken, TurkNet 81,8 Mbps ortalama hızla ilk sırada yer aldı.

TurkNet, küresel ölçekte mobil ve sabit ağ operatörleri için kapsamlı ağ testi çözümleri ve analizleri sağlayan nPerf tarafından hazırlanan analizde de bu yıl, Türkiye'nin sabit internet pazarındaki çoğu kategoride lider konumda yer aldı.

Şirket, bu analizde, 165 Mbps ile "En Hızlı İndirme", 123,7 Mbps ile "En İyi Yükleme", 17,1 milisaniyeyle "En Düşük Gecikme Süresi" ve yüzde 75,1 ile "En İyi Tarama Deneyimi" kategorilerinde ilk sıraya yerleşti.