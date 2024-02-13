Türksat AŞ, IT Forum CxO etkinliğine iletişim desteği sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat AŞ, IT Forum CxO etkinliğine iletişim desteği sağlayacak

Türksat AŞ, IT Forum CxO etkinliğine iletişim desteği sağlayacak

Türksat AŞ, 7 Mart'ta düzenlenecek olan IT Forum CxO etkinliğine iletişim desteği sağlayacak. Etkinlik, Kocaeli Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek ve teknoloji sektöründen birçok üst düzey yönetici katılacak. Etkinlikte, 5G, yapay zeka, siber güvenlik gibi trend teknolojiler ele alınacak.

13.02.2024 15:33
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Türksat AŞ, 7 Mart'ta düzenlenecek teknoloji etkinliği "IT Forum CxO"ya iletişim desteği verecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, "Shaping the Future" ana temasıyla Kocaeli Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

7 Mart'taki etkinliğe, Türksat AŞ iletişim desteği sağlayacak.

Bu yıl altıncısı organize edilen etkinliğe, teknoloji, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim, enerji, giyim ve gıda sektörlerinden 750'yi aşkın üst düzey yönetici katılacak.

IT Forum CxO'da 15 ülkeden kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri de hazır bulunacak.

Forumda, bu yılın trend teknolojileri, 5G, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehirler, mobilite, finans teknolojileri ve bioteknoloji gibi konular ele alınacak.

Kaynak: AA

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