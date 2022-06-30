Türkşeker 195 personel alacak

Duyuru Türkşeker A.Ş'nin sosyal medya hesabından yapıldı. KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM Başkanlığının https://osym.gov.tr internet adresinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, 399 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak alım için başvuruların 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Türkşeker tarafından alınacak 195 personelin dağılımı şöyle:

Kaynak: İHA

TÜRKŞEKER, KPSS, Ekonomi, Son Dakika

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