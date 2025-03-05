TÜRMOB Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜRMOB Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi

TÜRMOB Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi

TÜRMOB, iftar yemeği ile mali müşavirlik mesleğinin sorunlarını ve reform çalışmalarını ele aldı.

05.03.2025 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB) geleneksel iftar yemeği programı gerçekleştirdi.

TÜRMOB'un düzenlediği geleneksel iftar yemeği, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Karaoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve birçok milletvekili, kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. İftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada TÜRMOB Genel Başkanı Emre Karaoğlu, "Hepimizin ortak paydası olan mali müşavirlik mesleği yalnızca rakamlarla değil, işletmelerin sürdürülebilirliği, şeffaflığı ve güveni ile şekillenen bir meslektir. Mesleğimizin elbette sorunları var, mesleğimizin elbette haklı talepleri var. Biz bugün başkanlar kurulu toplantımızı yaptık. Bugün sabahtan akşama kadar 86 oda başkanımla birlikte mesleğimizin sorunları, talepleri üzerinde durduk. Enflasyon düzeltmesi, mesleğimizin sorunu değil aslında. Bir ülke sorunu haline dönüştü. 2024 uygulamasında biz bunu net olarak gördük" dedi.

Mali Müşavirler olarak reform çalışmalarına her zaman hazır olduklarını söyleyen Karaoğlu, "Bir sorun çözüldü bizler açısından, bir sorun çözüldü. Ülke açısından büyük bir sorun bizler açısından da ciddi bir sorun çözüldü. Burada bulunan değerli misafirler, değerli protokol her zaman bize her anlamda kapılarını açtılar. Bizler mali müşavirler ve milli mali müşavirler olarak bu reform çalışmalarına yarından itibaren başlamaya hazırız" diye konuştu.

Avrupai sistemde bir vergi bilinci oluşursa mali müşavirlerin işinin kolaylaşacağının altını çizen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, "Tabii ülkemizde bence en önemli konulardan bir tanesi vergi bilincinin oluşması. Gerçekten Avrupai sistemde bir vergi bilinci oluşursa siz meslek mensubu arkadaşlarınızın işi kolaylaşır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak görevi yapmalıyız. Ama TÜRMOP'da mükelleflerde vergi bilincinin oluşması için bence de çalışma yapabilir. Meslek mensuplarımız da bu konuda çalışmalar yapabilir. Vergi bilinci oluşmamasının en önemli etkisi kayıt dışıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Abdullah Erdem Cantimur, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Maliye, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 23:39:40. #7.12#
SON DAKİKA: TÜRMOB Geleneksel İftar Yemeği Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.