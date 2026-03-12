TÜRMOB'tan Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRMOB'tan Geleneksel İftar Programı

12.03.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRMOB, iftar programında ramazanın önemini vurguladı ve mali müşavirlerin taleplerini iletti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, programda yaptığı konuşmada, ramazanın, sabrın, paylaşmanın, dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir ay olduğunu söyledi.

Yıldız, ramazan ayında Orta Doğu'yu kan gölüne çevirenleri kınadığını belirterek, "Atatürk'ün 'Milletin hayatı tehlikede olmadıkça savaş bir cinayettir.' sözünün bugün kıymetini ve vizyonunu daha iyi anlıyoruz." dedi.

Mali müşavirlerin önemine değinen Yıldız, taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız işletmelere ve ekonomiye ilişkin sağlıklı ve güvenilir veriler üreterek, işletmelere değer katan hizmetler sunarak hem kamu hem de özel sektör tarafında tam anlamıyla kamusal görev ifa etmektedirler. Taleplerimizin tümünün mevcut ekonomik, mali ve politik sistem içinde tutarlı ve makul gerekçeleri bulunmaktadır. Beyanname imzalama kapsamının artık genişletilmesi gerekiyor. Türkiye'de beyannameli sistemin yaygınlaşması, hem vergi adaletinin hem mali disiplinin sağlanmasında önemli. Bu konudaki çalışmanın bir an önce en azından tebliğ bazında hayata geçirilmesini bekliyoruz. Meslektaşlarımızın kendi kusurlarının, kasıtlarının olmadığı konularda gerekli dikkat ve özenin sadece gösterilmemesi nedeniyle karşı karşıya oldukları usulsüzlük cezaları çok ağır. Bunların bir an önce indirimli bir sisteme bağlanması gerekiyor."

Yıldız, dünyada ticari işlemlerde, ticari ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğu mali müşavirlerin de yapabildiğine dikkat çekerek, bu hakkın kendilerine de tanınmasını istedi.

Katılım payının kaldırılmasının gerekliliğine dikkati çeken Yıldız, meslekleriyle ilgili düzenlemelerde TÜRMOB'un da görüşünün alınması gerektiğini kaydetti.

İftar programına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, mali müşavirler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İftar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB'tan Geleneksel İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:20:25. #7.13#
SON DAKİKA: TÜRMOB'tan Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.