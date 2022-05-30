TÜROB mayıs ayı geleneksel öğle yemeğini gerçekleştirdi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "İstanbul'da, özellikle Orta Doğu'dan alınan turist talebinin artması ile otellerde ortalama geceleme seviyesi 2019'da tespit edilen 2,4 günden 2,7 gün seviyesine çıkmış olup yıl sonuna kadar 2,9 gün olması öngörülmektedir." dedi.

TÜROB'un mayıs ayı geleneksel öğle yemeği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Müberra Eresin etkinlikteki konuşmasında, Birlik bünyesinde turizmin gelişmesi adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu yılki turizm hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eresin, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde, bazı kişi veya kurumlarca kamuoyunda otellerin doluluk oranları ile ilgili ortaya atılan, birçoğunun herhangi bir veriye dayandırılmadan yapıldığını müşahade ettiğimiz açıklamalar karşısında zorunlu bir değerlendirmede bulunmak isterim. Şöyle ki otellerin özellikle İstanbul'da, ayın bazı günlerinde yüzde 90 dolu olduğu varsayımından hareketle ocak-nisan döneminin tamamında aynı doluluk oranının sağlandığı yönündeki açıklamalar sektör gerçekleriyle bağdaşmamaktadır.

İstanbul'da, özellikle Orta Doğu'dan alınan turist talebinin artması ile otellerde ortalama geceleme seviyesi 2019'da tespit edilen 2,4 günden 2,7 gün seviyesine çıkmış olup yıl sonuna kadar 2,9 gün olması öngörülmektedir."

Eresin, turizm sektöründe yılın ikinci yarısıyla birlikte talepte artış trendinin devam edeceği ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağını beklediklerini söyledi.

Başkan Eresin konuşmasının sonunda sektörde çözüm bekleyen sorunlar ve takip ettikleri konulara ilişkin de bilgilendirme yaptı.