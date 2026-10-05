TÜRSAB Başkanı, yabancı dijital platformlarda eşitsiz rekabet konusunda uyardı - Son Dakika
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TÜRSAB Başkanı, yabancı dijital platformlarda eşitsiz rekabet konusunda uyardı

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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TBMM'de görüşülecek yabancı dijital konaklama platformları kanununu değerlendirdi. Bağlıkaya, kanunun yabancı platformlara şirket kurmadan ticaret imkanı tanıyıp yerli acentelerle eşitsiz rekabet yaratacağını belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yabancı dijital platformların Türkiye'de şirket kurmadan ticaret yapmalarının rekabet dezavantajı oluşturacağını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Bağlıkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülecek "Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Bağlıkaya, kanunun kabul edilmesi durumunda, yabancı dijital platformların Türkiye'de şirket kurmadan ticaret yapabileceğini aktardı.

Bağlıkaya, bu durumun yerli seyahat acenteleri için çeşitli dezavantajlar oluşturabileceğini, bunun da ülke ekonomisi açısından orta ve uzun vadede ekonomik ve yapısal sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Türkiye için turizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Bağlıkaya, bu nedenle sektörün ana oyun kurucularının yerli ve milli olması gerektiğini aktardı.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde Türkiye'de yıllardır faaliyet gösteren ve mevzuatın getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getiren seyahat acenteleriyle yabancı dijital platformlar arasında "eşitsiz bir rekabet ortamı" oluşacağını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli seyahat acentelerimizin, turist ile hizmet sağlayıcı arasında aracılık yapmanın çok ötesinde anlam ve önem taşıyan yönleri var. Türkiye'nin turizm ekosisteminin içerisinde, istihdam oluşturan, vergi ödeyen, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan ve turizm gelirinin Anadolu'nun dört bir yanına yayılmasına önemli katkılar sunan seyahat acentelerimiz hayati bir rol üstleniyor. Bu işletmelerin geleceğini zayıflatacak her düzenleme, aslında Türkiye'nin turizm kapasitesini ve kendi turizm politikalarını belirleme gücünü de zayıflatır."

Bağlıkaya, söz konusu düzenlemenin, yurt dışında kurulu dijital platformlara Türkiye'de şirket kurma zorunluluğu olmaksızın konaklama hizmetlerinin ticareti ve rezervasyon işlemlerinin yanı sıra uçak bileti satışlarını da doğrudan gerçekleştirme imkanı tanıyacağını belirtti.

Bağlıkaya, düzenlemeyle otellerin ve diğer turizm işletmelerinin yabancı platformlara bağımlılığının artacağını, komisyon ve hizmet bedelleri yoluyla yurt dışına aktarılan kaynakların büyümesini de beraberinde getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Türkiye Seyahat Acenteleri BirliğiEkonomiTurizmSon Dakika

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