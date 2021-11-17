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Turunçgilde 73 günde 152 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

Turunçgilde 73 günde 152 milyon dolarlık ihracat yapıldı

17.11.2021 11:35

Turunçgilde ihracat sezonunun ilk 73 gününde 152 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Turunçgilde ihracat sezonunun ilk 73 gününde 152 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İhracat sezonu 20 Ağustos'ta başlayan turunçgilde, 31 Ekim'e kadar yapılan dış satım, ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağladı. İhracatın 73 günlük döneminde 152 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu dönemdeki ihracata en fazla katkıyı limon sundu. Söz konusu dönemde, 71 milyon 58 bin dolarlık limon, 61 milyon 829 bin dolarlık mandalina, 11 milyon 556 bin dolarlık greyfurt ve 7 milyon 454 bin dolarlık portakal dış satımı yapıldı.

73 günde en çok turunçgil gönderilen ülkeler ise 66 milyon 18 bin dolarla Rusya, 21 milyon 917 bin dolarla Irak, 12 milyon 995 bin dolarla Ukrayna, 6 milyon 771 bin dolarla Romanya ve 4 milyon 698 bin dolarla Bulgaristan oldu.

"Sektörümüz ülkemize net döviz girdisi sağlıyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgil ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Turunçgil ihracat sezonun 20 Ağustos'ta başladığını anımsatan Kaçmaz, 31 Ekim'e kadar 342 bin 715 ton dış satım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kaçmaz, 73 günlük dilimde 152 milyon dolar net döviz girdisi sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu sezon ihracata erken başladık. Ayrıca Güney Afrika'da sezon 2 ay uzadı. Bundan dolayı piyasada bir ağırlık var. Bu ay sonunda oradaki ürünlerin piyasada bitmesinin ardından piyasada iyileşme görülecektir. Şu an kalite ve zirai ilaç konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Kalite gayet güzel. Narenciye rekoltesinde artış bekliyoruz. Aralık ayında sektörümüzde hareketlenme olacak. Sektörümüz ülkemize net döviz girdisi sağlıyor."

Kaçmaz, 73 günde yapılan ihracatın gelecek için umut verdiğini belirterek, sektör olarak yeni pazar arayışlarına devam ettiklerini aktardı.

İhracat geçen yıla göre yaklaşık 2 milyon dolar azaldı

Söz konusu dönemde geçen yıla göre yaklaşık 2 milyon dolar gerileyen ihracatta, 20 Ağustos-31 Ekim 2020 dış satımı ile bu yılın rakamları şöyle oluştu:

Ürünler20 Ağustos-31 Ekim 2020 (dolar)20 Ağustos-31 Ekim 2021 (dolar)

Limon83.689.75271.058.987

Mandalina48.355.72761.829.892

Portakal16.815.33311.556.321

Greyfurt5.003.0987.454.881

TOPLAM153.863.977151.930.152

Turunçgilde 73 günde 152 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Turunçgilde 73 günde 152 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Turunçgilde 73 günde 152 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Turunçgilde 73 günde 152 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Turunçgilde 73 günde 152 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Togo Cumhuriyeti, İhracat, Döviz, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turunçgilde 73 günde 152 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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