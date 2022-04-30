Turuş-Der'den OSB açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Turuş-Der'den OSB açıklaması

30.04.2022 21:52
Turuş-Der'den OSB açıklaması

Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Yıldırım, Turuş Bölgesine kurulması planlanan Adıyaman 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin başka bir bölgede kurulmaması için basın açıklaması yaptı.

Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Yıldırım, Turuş Bölgesine kurulması planlanan Adıyaman 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin başka bir bölgede kurulmaması için basın açıklaması yaptı.

Turuş-Der Başkanı Salih Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri dernekte 2. Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Salih Yıldırım, "Turuş Bölgesinde bulunan tarıma elverişsiz 15 bin dönüm üzerinde organize sanayinin kurulması gündemde. Valimiz birçok toplantıda ve muhtarımız ile paylaşımda Turuş Ovasında Organize Sanayinin kurulacağını bilgisini paylaşmıştı. Turuş Bölgesinin kalkınması açısından önemli bu çalışmayı önemsiyor ve takip ediyoruz. Ancak daha önce ki dönemlerde edindiğimiz tecrübelerden dolayı aynı senaryonun tekrardan yaşanmamasını istiyoruz. Turuş Bölgesine daha önce havaalanı yapılacaktı daha sonra başka bir yere yapıldı. Alay Komutanlığı yapılacaktı yapılmadı. Cezaevi gündeme geldi onuda başka bölgeye yapmaya başladılar. Hayvan kompleksi yapılacaktı yapılmadı. Bunun gibi projeler Turuş Bölgesine önce verildi, sonra birileri araya girerek başka bölgelere yapıldı. Turuş Bölgesine ne yapıldı? Turuş merasına taş ocağı yapıldı, Turuş Merasına güneş paneli yapıldı. Bölge sakinlerine bir faydası olmayan hatta bölgeye ciddi zarar veren yatırımlar yapıldı. Valimizden talebimiz organize sanayi projesi de diğer projeler gibi başka bölgelere kaydırılmamasıdır. Turuş Bölgesi de sanayi bölgesi için en uygun alandır. Başta sanayinin kurulacak alan ne mera alanı nede tarım arazisi alanıdır. Turuş bölgesi hem Şanlıurfa'ya hem Gaziantep'e yakın, doğuyu ve batıyı birleştiren bir yerdedir. Büyük araçlar şehre girmeden direk Turuş Bölgesine ulaşılabilir. Şartları bu kadar uygun iken Organize Sanayi Bölgesi'nin Turuş Bölgesinde kurulması gerekmektedir" dedi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması Bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Giresun Espiye OSB alanını inceledi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Giresun Espiye OSB alanını inceledi

Organize Sanayi Bölgesi, Salih Yıldırım, Adıyaman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turuş-Der'den OSB açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:41 Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
21:08 EGM, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
20:57 Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirdi: Faşist yüzünü ortaya koydu
20:34 Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi
20:29 Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak "yasa dışı dinleme" iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 22:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Turuş-Der'den OSB açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement