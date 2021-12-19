TURYOL, akaryakıta gelen zamlar sebebiyle bazı seferlerini durdurdu

Vapur işletmecisi TURYOL; enflasyondaki artış, akaryakıta yapılan zamlar ve döviz kurundaki artış nedeniyle bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı.

"MALİYETLERİ KARŞILAYAMAZ HALE GELDİK"

TURYOL'un internet sitesinden TURYOL Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can imzasıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde %32, 1 yıl içinde ise %110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık %100 artışı yada TL'nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir" denildi.

İŞTE DURDURULAN SEFERLER

Seferlerin durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/ Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.