Tütün Üreticileri İçin Kritik Toplantı Yapıldı

Ekonomi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, tütün üreticileri için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, Kale, Beyağaç ve Tavas Ziraat Odası başkanları ile TTL, Socotop, Prestij, Öz Ege, Sünel ve Alliance gibi önemli tütün firmalarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda tütün sektörünün talep ve önerileri ele alınarak, üretimin geleceğine yönelik istişarelerde bulunuldu. Sektör temsilcileri ve üreticiler arasında sürdürülebilir tütün üretimi, emekçilerin hak ettikleri değeri alması ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından konuşan Başkan Kadir Tatık, "Tütün üretiminin sürdürülebilirliği ve üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tatık, bu tür istişare toplantılarının sektördeki sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı. - DENİZLİ