Tuz İhtisas Çalıştayı Çankırı\'da Gerçekleşti

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen Tuz İhtisas Çalıştayı'nda tuz ile ilgili proje, faaliyetler ve yayınlar ele alındı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) iş birliğinde düzenlenen "Tuz İhtisas Çalıştayı" Çankırı'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, bölgenin en önemli doğal kaynaklarından biri olan tuzun stratejik kullanımına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, Prof. Dr. Nazan Karakaş Özür ve KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Alperen Karakaş, ilde stratejik sektör olarak öne çıkan tuzla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda, hem üniversitenin hem de KUZKA'nın bugüne kadar yürüttüğü ve gelecekte hayata geçirilmesi planlan tuz temalı faaliyetler ile projeler ve yayınlar masaya yatırıldı.

KUZKA'nın yürüttüğü Temel Sektörlerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında, düzenlenen çalıştay ile tuz ekosisteminin katma değerinin artırılması, tuzdan türetilmiş yeni ürünlerin geliştirilmesi ve tuzda ihtisaslaşmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas Üniversitesi" olarak belirlenen Çankırı Karatekin Üniversitesi ise "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisaslaşma Projesi" ile bu alandaki çalışmalarına ivme kazandırmış durumda.

Çalıştay sonucunda yayımlanacak sonuç bildirisiyle, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak stratejik bir yol haritası oluşturulacak. Ayrıca, yerel kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanılması, üretilen tuz ürünlerinin katma değerinin artırılması ve bu alanda çalışan kurumlar arasında iş birliği ve sinerjinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - ÇANKIRI