Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi - Son Dakika
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Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi

25.03.2022 13:18
Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafından sektördeki öncü 10 firmanın insan kaynakları departmanlarının katılımı ile 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nın 10'uncusu gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafından sektördeki öncü 10 firmanın insan kaynakları departmanlarının katılımı ile 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nın 10'uncusu gerçekleştirildi. Düzenlenen programda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşları işveren ile buluşturmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, Tuzla ile çevre ilçelerde yaşayan ve iş arayan engelli vatandaşlar için 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nın 10'uncusunu düzenledi. Kocaeli, Gebze ve yakın çevrede faaliyet gösteren sektördeki öncü 10 firma, kendi aradığı kriterlerde 200 engelli vatandaşla kendisine en uygun pozisyon için bire bir görüşme gerçekleştirdi. Düzenlenen istihdam buluşmalarında iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi.

"200-250 kişiyi kişiyi istihdam etmek gibi bir hedefimiz var"

Konu hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün özel vatandaşlarımız ile onların belli raporlarıyla beraber engelli olan kardeşlerimize iş bulma konusunda işverenler ile iş arayanları buluşturuyoruz. Ama bu defa özel vatandaşları buluşturduğumuz bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız biz her zaman vatandaşlarımızı her türlü yardım ve imkanlarımızı seferber edip, onlarla birlikte her şeyi paylaşma düşüncesiyle hareket ediyoruz. Onların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, hayatını idame ettirebilmeleri, hayata ve sosyal hayata, gündelik hayata, şehir hayatına adapte olabilmeleri için en önemli şeylerden bir tanesi her birey için olduğu gibi engelli vatandaşlarımız için de iş sahibi olabilmek. Biz de bugün burada firmalarımızla beraber onları buluşturuyoruz. Bin 200'e yakın engelli kardeşimiz CV'leriyle beraber listemizde var. Onları işverenlerle buluşturuyoruz. Şu anda 200-250 kişiyi istihdam etmek gibi bir hedefimiz var" dedi.

"2 tane çocuk okutuyorum, iş bulamıyorum"

İş başvurusu için gelen vatandaşlardan Ahmet Ali Doğan, "Ben yüzde 59 KOAH hastasıyım. Nefes nefese kalıyorsun, çalışamıyorsun. Şartların daha iyi olması lazım. 2 tane çocuk okutuyorum, iş bulamıyorum. Ben ilk defa buraya geldim. Ama çok güzel bir hizmet. Öbür türlü firmaların kapısına gidiyorsun iş var mı diye. En azından burada işveren ekipleri seni burada değerlendiriyor. Sana burada iş imkanı sunuyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi
Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi
Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi
Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi
Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi
Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi

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Tuzla Belediyesi, İstihdam, Engelli, Tuzla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nda iş arayan 200 engelli birey işe yönlendirildi - Son Dakika


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