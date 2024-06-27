TZOB Üyesi: Fındık rekoltesi için komisyon çalışmasına itibar edilmeli - Son Dakika
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Ekonomi

TZOB Üyesi: Fındık rekoltesi için komisyon çalışmasına itibar edilmeli

TZOB Üyesi: Fındık rekoltesi için komisyon çalışmasına itibar edilmeli

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık rekoltesine ilişkin rekolte tespit komisyonunun çalışmasına itibar edilmesi gerektiğini belirtti. Soydan, fındık hasat zamanına yaklaşık 35 gün kaldığını ve Temmuz ayından sonra yapılacak çalışmaların gerçek rekolteyi yansıtacağını söyledi. Ayrıca, işçi yevmiyeleri ve kokarca zararlısıyla mücadele konularında da açıklamalarda bulundu.

27.06.2024 15:15
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık rekoltesine ilişkin rekolte tespit komisyonunun ortaya koyacağı çalışmaya itibar edilmesi gerektiği söyledi.

Soydan, Perşembe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, fındık hasat zamanına yaklaşık 35 gün kaldığını belirtti.

Fındık rekoltesine ilişkin rekolte tespit komisyonunun ortaya koyacağı çalışmaya itibar edilmesi gerektiğine dikkati çeken Soydan, "Fındıkta sahil, orta ve yüksek kesimlerde rekolte tespiti yapılacak. Temmuz ayı girdikten sonra yapılacak çalışmalar gerçek rekolteyi yansıtacaktır." dedi.

Soydan, fındıkta işçi yevmiyelerine de değinerek, "Bu konuda da çok afaki rakamlar konuşuluyor. Ortaya atılan bu rakamlar ilk başta üreticilerimizi tedirgin ediyor. Gelecek ay yapılacak toplantıda işçi yevmiyeleri belirlenmiş olacak. Bu toplantıda hem işçilerin hem de üreticilerin haklarını koruma anlamında kararlar alınacak." diye konuştu.

Kahverengi kokarcaya yönelik mücadeleye işaret eden Soydan, "Kokarca zararlısına yönelik çok ciddi bir mücadele çalışması yapılıyor. Ancak henüz bu zararlıdan tam anlamıyla kurtulduk diyemeyiz. Uzun süreli bir mücadele sonrası inşallah bu zararlıdan ürünümüzü kurtarmış olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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