ÜÇGE yüksek depolamada sınırları aşıyor

ÜÇGE, dikey depolamada yüksek ve güvenli depo sistemlerine yönelik yeni teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Lojistik, perakende ve sanayideki tüm iş kollarına proje üreten ÜÇGE, depolama raf sistemleri ve akıllı depolama çözümlerinde gerçekleştirdiği yeni teknolojiler ile büyüme planlarını hızlandırmaya devam ediyor.

ÜÇGE, yeni yatırımı ile 40 metreye kadar ve üzerindeki dikey ve tam otomatik depolama sistemlerinin kapalı profillerini işleyebilme gücüne sahip oldu. ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri AŞ Robotik Yönetmeni Tunçer Yıldız konuyla ilgili olarak "Mevcut ve yeni ürün gruplarımızı, gerçekleştirdiğimiz yeni teknoloji yatırımı ile üretip AS/RS robotik ve otomasyon sistemlerimizle entegre ederek, sektörün yüksek otomatik depo sistemi ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Maksimum kalite ve mukavemete sahip ürünlerimiz en rekabetçi fiyatlar ile müşterilerimize de güç katacak" dedi.

Yeni yatırımın, depolama sistemleri açısından sağladığı avantajlara da değinen Yıldız, "Depolama alanında pazarın yatay stoklamadan dikey stoklamaya kayması ve ağırlıklı olarak depo içerisine dahil edilen otomasyon teknolojileri sektörde farklı ihtiyaçlar ortaya çıkarıyor. Fayda anlamında otomatik depo demek yüksek depo demektir. Yüksek depoda maliyetler daha ekonomik ve rekabetçidir. Depo sisteminde dikeye çıkabilmek için ve özellikle deprem gerçeğini de göz önüne aldığımızda sağlam ve mukavemetli kesitlerin kullanılması olmazsa olmaz kıstaslardan biridir. Yeni yatırım ile 40 metreye kadar ve daha yüksek otomatik depo projelerinde konstrüksiyon profilleri farklı bir teknoloji ile işlemeye başladık.

Bu sistemde açık kesitli profillere göre eksenel yük dayanımı ve eğilme momenti dayanımı daha yüksek, yapısal mühendislik tekniğine uygun, optimize edilmiş, hem rijit hem de ekonomik bir ayak tasarımı olan kapalı profil kullanımımız da en önemli özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yeni teknolojimiz ile maksimum yük kapasitesi, geniş ebat aralıkları ve proje tasarımında müşteriye özgü çok yönlü özelleştirme olanakları ile dikey depolama sistemlerinde sınırlarımızı çok genişletmiş olduk. Kalıp gibi bir altyapıya gerek kalmadan birçok farklı ürün tasarımını da tek bir makine grubu ile üretebilir hale geldik."dedi.

Global pazarda da konumlarını daha da güçlendirdiklerini ifade eden Yıldız "ÜÇGE ileri teknolojisi ve yenilikçi gücü ile sektöründe pek çok ilke imza atmış, sektöre birçok yenilik kazandırmış bir firma. Bu yatırımımız ile yüksek depolarda dünyanın önde gelen üreticileri arasında konumumuzu güçlendirmenin gururunu yaşıyoruz. Eşzamanlı olarak AR-GE çatımız altında depolama sistemlerinde robotik ve otomasyona yönelik yeni projelerimizi de hızla geliştirmeye ve sektörün inovatif çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz" dedi. - BURSA