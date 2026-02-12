ULAK SD-WAN'a Ödül

ULAK Haberleşme AŞ, e-Safe Siber Güvenlik Ödülleri kapsamında "ağ güvenliği" kategorisinde yerli ve milli SD-WAN çözümüyle ödüle layık görüldü.

AA muhabirinin ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirketin geliştirdiği ULAK SD-WAN, Türkiye'nin kritik dijital altyapılarında güvenli, kesintisiz ve merkezi yönetilebilir bağlantı imkanı sunmasıyla öne çıkıyor.

Şirketin AR-GE yatırımlarının somut göstergesi olan bu sistem, e-Safe Siber Güvenlik Ödülleri'nde "ağ güvenliği" kategorisinde ödül aldı.

ULAK SD-WAN, 2 bine yakın aktif sahada hizmet veriyor. Sistem, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ başta olmak üzere stratejik öneme sahip kamu kurumlarının altyapılarında kullanılıyor. Çözüm, kritik operasyonların sürekliliğini desteklerken, kamu ağlarının dijital dönüşüm süreçlerine güvenli ve sürdürülebilir altyapı sağlıyor.

Yazılım tabanlı ve merkezi mimari üzerine kurulu SD-WAN çözümü, geniş alan ağlarının tek merkezden yönetilmesine imkan tanıyor.

Uçtan uca şifreleme teknolojisiyle veri iletimini üst düzeyde koruma altına alan sistem, gelişmiş güvenlik politikaları ve segmentasyon kabiliyetleriyle ağ bütünlüğünü güçlendiriyor. Dinamik trafik yönlendirme özelliği sayesinde uygulama bazlı optimizasyon sağlayan çözüm, farklı bağlantı türlerini eş zamanlı ve verimli şekilde kullanarak yüksek performans ve kesintisiz iletişim sunuyor. Tüm sahaların tek bir kontrol paneli üzerinden izlenebilmesi de kurumlara hız ve maliyet avantajı getiriyor.

SD-WAN, uluslararası alanda da dikkati çekiyor. NATO nezdinde gerçekleştirilen Koalisyon Güçleriyle Birlikte Çalışabilirlik İçin Keşif, Deney, İnceleme ve Tatbikatı'nda yapılan testlerde elde edilen sonuçlar, ürünün güvenlik standartları ve teknik yeterliliğinin uluslararası ölçekte kabul gördüğünü ortaya koydu.

Çift kullanım niteliği bulunuyor

Artan siber tehditler karşısında kamu kurumları ve kritik altyapılar için ağ güvenliği öncelikli başlıklar arasına yer alırken, bu çerçevede yerli ve yüksek güvenlik standartlarına sahip teknolojilerin geliştirilmesi hem sivil hem de savunma alanında stratejik önem taşıyor.

Ürünün çift kullanım (dual-use) niteliği de bulunuyor. SD-WAN çözümü, hem sivil kamu kurumlarında hem de savunma ekosisteminde aktif olarak kullanılıyor. Sistem, yalnızca ticari veya kurumsal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda yüksek güvenlik hassasiyeti gerektiren askeri ve stratejik alanlara da cevap verebiliyor.