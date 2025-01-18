ULAk ve OSTİM İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ekonomi

Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme ile OSTİM Teknik Üniversitesi, AR-GE faaliyetleri, ileri haberleşme ve radyo frekansı (RF) teknolojisi çalışmaları, akademik yayınlar ve patent başvuruları konularında işbirliğine gidecek.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından konuya ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle, ULAK Haberleşmenin AR-GE faaliyetleri için gereken tasarım, üretim ve test ihtiyaçları, yapılan işbirliği kapsamında üniversite tarafından karşılanacak.

Ulusal ve uluslararası ortak projeler hazırlamak ve devreye almak için birlikte çalışacak iki kurum, ileri haberleşme ve RF teknolojileri gibi alanlarda proje çalışmaları gerçekleştirecek.

ULAK Haberleşme tarafından gerçekleştirilen teknoloji projelerinde ilgili akademisyenlerle çalışma yürütülebilecek. Ortak projeler çerçevesinde akademik yayınlar yapılabilecek ve patent başvuruları için yeni anlaşmalar imzalanacak.

Ayrıca, üniversite bünyesindeki laboratuvar imkanları, ortak AR-GE çalışmalarında kullanılabilecek. ULAK Haberleşme, üniversite bünyesindeki eğitim süreçlerine de destek sağlayacak.

Taraflar, akademik çevreler ve sektör katılımcılarını da kapsayan çalıştay, eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek işbirliğini daha da güçlendirecek.

Protokol, iki kurum arasındaki işbirliğinin güçlenmesine ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak.