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Ekonomi

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi\'ne katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenecek Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak. Zirvede uluslararası ticaret koridorları, Kalkınma Yolu projesi ve dayanıklı tedarik zincirleri gibi konular ele alınacak. Uraloğlu, ayrıca özel sektör ve uluslararası kuruluş liderleri oturumunda soruları cevaplayacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

20.05.2024 09:03
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde 22-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Zirvesi'ne katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, zirvede ITF'ye üye ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelecek.

Zirvede ağırlıklı olarak uluslararası ticaret koridorları ve özellikle "Kalkınma Yolu" ile "Yeşil Ulaştırma", "Krizlerde Odağı Koruma" ve "Dayanıklı Tedarik Zincirleri" konuları ele alınacak.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü bünyesinde yer alan ITF'nin bu yılki zirvesi "Ulaştırma İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek: Kısa Vadeli Hedeflerden Uzun Vadeli Stratejik Yönetişime" temasıyla toplanacak.

Uraloğlu, zirve kapsamında, "Ulaştırma İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek: Kısa Vadeli Hedeflerden Uzun Vadeli Stratejik Yönetişime" açılış genel oturumunda gerçekleştirilecek panele katılacak.

Fuar alanı gezisinin ardından ITF üyesi ülkelerin bakanları, yuvarlak masa toplantısında "Dayanıklı Tedarik Zincirleri ve Politika Yapıcılar İçin Araçlar" konularının ön plana çıkacağı oturumda bir araya gelecek. Toplantıda, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki en önemli projelerinden biri olan, Hindistan, Güney Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden gelecek yüklerin, Irak'ın Fav Limanı aracılığıyla Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Kalkınma Yolu, en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Toplantıda, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak Uraloğlu, zirvede ayrıca özel sektör ve uluslararası kuruluş liderleri oturumunda soruları cevaplayacak.

Zirvenin birinci gününde ayrıca Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı da gerçekleştirilecek.

Uraloğlu ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Etkinliğin ikinci gününde ise Ulaştırma Bakanları Konseyi, kapalı oturumda bir araya gelecek. Uraloğlu bu oturumda da toplantı gündemi çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirecek.

Ardından da açık bakanlar oturumu, "Ulaştırma Altyapısı ve Küresel Bağlantısallığın Yeniden Tesisi İçin İşbirliğine Odaklanmak" başlığı ile yapılacak. Uraloğlu, bu oturumda güvenli, sağlıklı ve verimli bir uluslararası ticaret için Kalkınma Yolu'nun önemini anlatacak.

Bakan Uraloğlu, zirvenin ikinci gününde ayrıca Avrupa Demiryolu Tren ve Altyapı İşletmecileri Topluluğu (CER) İcra Direktörü Alberto Mazolla, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvilli ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

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