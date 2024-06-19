Ulaştırma Bakanı, İHA ve Dronlar İçin Hava Koridorları Oluşturacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ulaştırma Bakanı, İHA ve Dronlar İçin Hava Koridorları Oluşturacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA ve dronların şehir içi ve şehirler arası uçuşlarında belirlenecek koordinatlar çerçevesinde hareket etmelerini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacaklarını duyurdu. Oluşturulacak güzergah Avrupa'nın sayılı otonom dron koridorlarından biri olacak ve hava otobanlarıyla birlikte takip ve trafik yönetim sistemi de getirilecek. Ayrıca tamir istasyonları da güzergahlar üzerine kurulacak.

19.06.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, insanız hava araçları (İHA) ve dronların, şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmelerini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dronlar için özel olarak uygulamaya konulması planlanan hava otobanlarına ilişkin bilgi verdi.

Oluşturulacak güzergahın Avrupa'nın sayılı otonom dron koridorlarından olacağını belirten Uraloğlu, birçok ülkenin amatör İHA ve dronlara dair yeni düzenlemeler hazırlamaya başladığına işaret etti.

Uraloğlu, oluşturulacak hava otobanlarıyla, İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçmekle kalmayıp aynı zamanda takip ve trafik yönetim sisteminin de getirileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hava araçlarının belirlenen güzergahların dışına çıkmasını engelleyeceğiz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 İHA için Bakanlık olarak temel hedefimiz, ulaşımın her modunda güvenliği sağlamak. Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergahlar ve yollar oluşturuyorsak dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan İHA'lar ve dronların da şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmelerini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar belirleyeceğiz. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek dronlar için güvenli hava sahası oluşturacağız."

Güzergahlar üzerine tamir istasyonları kurulacak

Bakan Uraloğlu, İHA'lar ve dronların, güvenlikten tarıma, kargodan gümrük işlemlerine, orman yangınlarıyla mücadeleden sivil ve ticari uçuşlara kadar farklı amaçlarda kullanıldığını belirterek, yeni sistemle uygunsuz uçuşların engelleneceğini vurguladı.

Özellikle hassas bölgelerde hem güvenlik zafiyeti oluşmamasını hem de özel yaşamın gizliliğini korumayı amaçladıklarını bildiren Uraloğlu, "Bununla birlikte getireceğimiz sistemle erişilebilir, verimli ve çevre dostu dijital bir uygulama ile operatörler mobil uygulamalar üzerinden uçuş izni alma ve hava sahası bilgilerini görme gibi imkanlara ulaşılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, SHGM'nin yeni sivil havacılık modelleri üzerinde çalışmalar yaptığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve dronlar için de kontrol mekanizması ihtiyacı var. Bu araçlar için takip ve trafik yönetim sistemimiz İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacak. Dronlar sistem bilgileri, konum, irtifa, hız, pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede trafik yönetimi ve uçuş izinleri tek bir merkezden hızlı, kolay, emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Ayrıca dronların arıza, pil bitmesi veya olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı da güzergahlar üzerine tamir istasyonları kurmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, trafik, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı, İHA ve Dronlar İçin Hava Koridorları Oluşturacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:38 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu
08:38 AK Parti’de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model Artık daha görünür olacaklar AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model! Artık daha görünür olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 12:32:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı, İHA ve Dronlar İçin Hava Koridorları Oluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement