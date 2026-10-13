Ulaştırma Bakanlığı, taşıma organizatörlerine 3 bin 187-50 bin lira ceza kesecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulaştırma Bakanlığı, taşıma organizatörlerine 3 bin 187-50 bin lira ceza kesecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlerine uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yönetmelikle ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 ile 50 bin lira arasında ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi.

Bakanlıkça hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sektördeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat ihlallerine yönelik idari yaptırımlar güncellendi.

Buna göre yönetmelikte belirtilen faaliyet şartları, kurallar ve sorumluluklara aykırı hareket edenlere, ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek.

Belirlenen idari para cezaları, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Kaynak: AA
ulaştırma ve altyapı bakanlığıEkonomiUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri
Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi Son hali dikkat çekti Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti
1800 metrede üretiyor Siparişlere yetişemiyor 1800 metrede üretiyor! Siparişlere yetişemiyor
D-100’de tehlikeli kavga Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar D-100’de tehlikeli kavga! Hareket halindeki kamyonetin kasasında yumruklaştılar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala flaş Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala flaş Osimhen kararı
08:23
Sigara satışında yeni dönem başlıyor QR kodla yaş kontrolü yapılacak
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak
08:09
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti
Şanlıurfa’da polisle çatışan firari şüpheli intihar etti
07:34
Etimesgut Belediyesi’ne 2. dalga operasyon Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var
07:21
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 09:18:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanlığı, taşıma organizatörlerine 3 bin 187-50 bin lira ceza kesecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei