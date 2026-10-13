Ulaştırma Bakanlığı, taşıma organizatörlerine 3 bin 187-50 bin lira ceza kesecek

Ulaştırma Bakanlığı, taşıma organizatörlerine 3 bin 187-50 bin lira ceza kesecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlerine uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yönetmelikle ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 ile 50 bin lira arasında ceza kesilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi.
Bakanlıkça hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, sektördeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat ihlallerine yönelik idari yaptırımlar güncellendi.
Buna göre yönetmelikte belirtilen faaliyet şartları, kurallar ve sorumluluklara aykırı hareket edenlere, ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek.
Belirlenen idari para cezaları, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?