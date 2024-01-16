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Ulaştırma sektöründe enerji verimliliği için 3,7 milyar dolarlık yatırım yapılacak - Son Dakika
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Ulaştırma sektöründe enerji verimliliği için 3,7 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2030 yıllarında ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırmak için 3,7 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu. II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında, elektrikli araçların kullanımını kolaylaştırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve yük taşımacılığına yönelik çalışmalar yapmak gibi hedefler belirlendi. Bu çalışmalar sonucunda 9 milyon ton eş değeri petrol enerji tasarrufu ve 26,8 milyon ton emisyon azaltımı sağlanması hedefleniyor.

Ulaştırma sektöründe enerji verimliliği için 3,7 milyar dolarlık yatırım yapılacak
16.01.2024 - 14:48,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırmak için 2024-2030 yıllarında 3,7 milyar dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile ulaştırma sektöründe enerji verimli çözüm ve uygulamalara öncelik vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 2024-2030 dönemini kapsayan eylem planında ulaştırma sektörüne yönelik hedefleri içeren grafiğe yer verildi.

Buna göre, söz konusu dönemde ulaştırma sektöründe enerji verimliliğini artırmak için toplam 3,7 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

Enerji verimli çözüm ve uygulamalar kapsamında, 2030'a kadar 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarda kullanımını kolaylaştırmak için enerji ve şarj altyapısı oluşturulacak.

Trafik yoğunluğunu tespit edebilen yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması ve sinyalizasyon sürelerinin ayarlanması için mekanizmalar geliştirilecek.

Yüksek hızlı tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışmalar yapılacak.

Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturularak bu bölgelere büyük tonajlı araçların girmesi sınırlandırılacak.

Enerji verimliliğine yönelik çalışmalarla söz konusu dönemde 9 milyon ton eş değeri petrol enerji tasarrufu ve 26,8 milyon ton emisyon azaltımı sağlanacak.

Kaynak: AA
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