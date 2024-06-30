Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 2023-2024 Mayıs arasında 5.96 milyon metreküp deniz dibi taraması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 2023-2024 Mayıs arasında 5.96 milyon metreküp deniz dibi taraması yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ve özel sektörün 2023'ten 2024 Mayıs ayı sonuna kadar 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi taraması yaptığını belirtti. Deniz dibi tarama faaliyetleri, çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması, kıyı altyapı tesislerinin oluşturulması, kıyı alanlarındaki erozyonun önlenmesi ve büyük limanların inşası için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakan Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için 25 şirketin belirli şartları sağladığını ve bu faaliyetlerin yüzde 20'sinin Bakanlık bünyesindeki gemilerle gerçekleştirildiğini açıkladı.

30.06.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ve özel sektörün 2023'ten 2024 Mayıs ayı sonuna kadar 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi taraması yaptığını belirtti.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deniz dibi tarama faaliyetinin mekanik veya hidrolik yöntemlerle gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu taramalarda, başta balçık olmak üzere kum, çakıl veya kaya gibi yapıları çıkarma ve başka bir yere nakletme işleminin uygulandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması için her türlü kıyı altyapı tesisi, kıyı, deniz ve iç su yapılarının, emniyetli su yollarının, yanaşma kanallarının, iki kıyıyı birbirine bağlayan su yolunun oluşturulması, kıyı alanlarındaki şev erozyonunun önlenmesi ve ıslahıyla mevcut su derinliğinin muhafazası alanlarında deniz dibi tarama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, yaklaşık 10 bin 940 kilometre olan kıyı şeridi uzunluğu göz önüne alındığında, yeni büyük limanların inşa edilmesi, mevcut limanların şartlarının iyileştirilmesi ve böylece büyük kapasiteli gemilerin yüklerinin elleçlenebilmesi için deniz dibi tarama faaliyetlerinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Ülkede faaliyet gösteren tersaneler, gemi bakım-onarımları ve yeni gemi inşa projeleri için belirli aralıklarla deniz dibi tarama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, "Günümüzde denizlerde yaşanan kirliliği göz önünde bulundurduğumuzda deniz dibi taramanın önemini bir kez daha görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Tarama faaliyetlerinin yüzde 20'si 38 tarama gemisiyle gerçekleştirildi"

Deniz dibi tarama faaliyetlerinin belirli bir düzen ve kontrol mekanizması içerisinde icra edilebilmesi için Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlayan 25 şirket bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, bunların 3'ünün Bakanlık bünyesindeki deniz dibi tarama başmühendisliklerince faaliyet gösterdiğini belirtti.

Uraloğlu, deniz dibi tarama uygulamalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Deniz dibi tarama başmühendisliklerimiz filosunda bulunan 38 tarama gemisiyle, 2023'te, yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen 760 bin metreküp deniz dibi taraması gerçekleştirildi. 2024'ün ilk 5 ayına baktığımızdaysa yaklaşık 300 bin metreküp tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Ayrıca Tarama Yetki Belgesi sahibi özel sektör firmalarının filolarında bulunan 80 tarama gemisiyle 2023'te yaklaşık 4 milyon metreküp ve 2024 yılının ilk 5 ayında da 900 bin metreküp deniz dibi tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bakanlığımız ve özel sektör eliyle 2023'ten 2024 Mayıs ayı sonuna kadar toplam 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde seller sonucu oluşan tarama gereksinimleri ile balıkçı barınaklarının ihtiyacı olan taramalar Bakanlığımız tarafından yerine getirildi."

Türkiye'de artan deniz dibi tarama talebini karşılamak için bu alandaki teknolojinin seviyesini yükseltmek üzere gerekli atılımları yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, ayrıca kıyı koruma ve düzenleme faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla sözleşmesi imzalanan ve Aralık 2024'te teslimi planlanan 1 adet 750 metreküp kapasiteli Split Barge'in inşasının devam ettiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Denizcilik, Ulaşım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 2023-2024 Mayıs arasında 5.96 milyon metreküp deniz dibi taraması yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 2023-2024 Mayıs arasında 5.96 milyon metreküp deniz dibi taraması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement