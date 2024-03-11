Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart\'ta destek istedi

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "31 Mart'ta sizlerin desteğini istiyorum. 1 Nisan sabahı daha güzel bir Türkiye'ye hep beraber gözümüzü açalım, günümüze başlayalım istiyorum." dedi.

Uraloğlu, Beypazarı'nda Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, minibüs ve servis şoförleriyle buluştu.

Ankara ve İstanbul arasında yeni otoyol ve süper hızlı tren projelerini başlattıklarını anımsatan Uraloğlu, "Şu anda Ankara'dan İstanbul'a yüksek hızlı trenle 4 saat 20 dakika da gidiyoruz. Bilecik'te çalışmalar var ve bu yolculuğu 3 saat 50 dakikalara indirmiş olacak. Bu iyi bir zaman. Ankara İstanbul arası 80 dakikada gidilebilecek süper hızlı tren projesini konuşuyoruz. Bu proje iddialı bir proje. Hedefimiz 2028'e kadar bunun yapım çalışmalarına başlamak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 50 yıl sonra hayata geçecek olan işleri planladıklarına dikkati çekerek, devlet aklının ve ufku görmenin bu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine istikamet gösterdiğini, yol açtığını, destek, yetki ve imkan verdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Biz de sizlere hizmet ediyoruz. Şimdi biz bu projeleri yaptığımızda Beypazarı'nın her türlü gelişmesine, inşaat süresinden tutun da işletme süresindeki istihdama kadar ve birçok imkan sağlayacak." diye konuştu.

Uraloğlu, Beypazarı'nda daha iyisini yapmaya Büyükşehir ile beraber talip olduklarını belirterek, Cumhur İttifakı olarak seçime gireceklerini vurguladı.

Halkın vereceği desteğin kıymetli olduğunu dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sakın şöyle bir yaklaşım içinde olmayalım, sandığa gitmeme noktasında veya bir oyla ne olur noktasında. Bir oyla bir seçim alınır veya kaybedilir. Bir oyla bir ülkenin, bir ilin beş yıllık süreci çok rahat, müreffeh, çok işlenen seviyede geçirilebilir. Beş yılı o bir oyla ya da o bir oy eksikliğiyle yerinde sayabilir. Onun için Bakanlık olarak, başkanımıza destek verdik. Bundan sonra da Beypazarı'yla ilgili kafamızda en ufak bir soru işareti yok. Değerli kardeşlerim 31 Mart akşamında sizlerin desteğini istiyorum. Bizim kazanacağımızdan bir şüphemiz yok. 1 Nisan sabahı daha güzel bir Türkiye'ye hep beraber gözümüzü açalım. Günümüze başlayalım istiyorum."