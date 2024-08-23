Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımları açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye\'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımları ve gelecek planlarını açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'nin yoğun coğrafyasının ticaret ve gelişme için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

23.08.2024 21:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yoğun bir coğrafyada bulunuyoruz. Tabii bu bize ne getiriyor? Sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabiliyor olmayı getiriyor. Ticaretimiz için, gelişmemiz için bu da kıymetli." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Uraloğlu, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra, oda, borsa, OSB ve belediye başkanları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında bir araya gelen Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak ülke genelinde 2002'den bu yana, AK Parti hükümetleri döneminde, 277 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini, 2053'e kadar da ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 200 milyar dolar daha yatırım yapacaklarını söyledi.

Uraloğlu, 2002'de sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol olduğuna, bugün 30 bin kilometrelere geldiklerine dikkati çekerek, bu ay hizmete sunulan Çukurova Bölgesel Havalimanı ile 58'inci havalimanını açtıklarını belirtti.

Türkiye'nin tam bir geçiş koridorunda olduğunu ve her 15 saniyede bir ülkeden uçak geçtiğini dile getiren Uraloğlu, "Böyle yoğun bir coğrafyada bulunuyoruz. Tabi bu bize ne getiriyor? Sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabiliyor olmayı getiriyor. Ticaretimiz için, gelişmemiz için bu da kıymetli." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yükte hafif, pahada ağır ürünler üretilmesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Tam da bu anlamda geçen ay, yerli ve milli Türksat 6A uydumuzu Ankara'da bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUSAŞ ve Türksat'la beraber üreterek uzaya gönderdik. 250 milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Parasal olarak kıymetli mi, elbette kıymetli ama ben size daha kıymetlisini söyleyeyim. Biz yaptık, biz yapabildik. En kıymetlisi de bu gerçekten. Çok şükür onu da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaptık. Şu anda test çalışmaları devam ediyor. Sene sonunda inşallah kalıcı yörüngesine oturarak orada hizmetine devam edecek."

Türkiye'nin önemli geçiş noktaları üzerinde bulunduğunu, kendileri için kıymetli olan bu koridorlar üzerinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Neler var? Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattı var. O demir yolu hattına alternatif Zengezur Koridoru'nu hayata geçireceğiz, çalışmalarına başladık." dedi.

Kayseri'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, bakanlıklarıyla ilgili 2002'den beri ulaşım ve iletişim altyapısına 61,2 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlattı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise yapımı devam eden Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Program basına kapalı sürerken, Uraloğlu ile beraberindekiler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımları açıkladı - Son Dakika

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