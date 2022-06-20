Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Valiliği'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Valiliği'nde konuştu Açıklaması

20.06.2022 14:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, güçlü altyapı sayesinde istihdama, ekonomiye, üretime, tarıma ve turizme yön verdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, güçlü altyapı sayesinde istihdama, ekonomiye, üretime, tarıma ve turizme yön verdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, valiliği ziyaret edip şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, turizmin, sanayinin ve tarımın başkenti Adana'da önemli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Ülkenin her bölgesinde olduğu gibi Adana'da da ulaştırma ve altyapı açısından önemli işleri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Bunların bugün için hızlandırılması, bitirilmesi yönünde önemli görüşmeler yapacağız. Yine devam eden işlerimizle ilgili biraz önce Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni çok yakından ilgilendiren, onların ulaşımına, trafiğine önemli katkılar sağlayacak Baklalı Kavşağı'nın açılışını yaptık. Yine Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaretimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, tamamladıkları işlerin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 2023 yılında bu devam eden projelerimizin bir an önce bitirilmesi için önemli katkı sağlayacağız. Yaptığımız projeler sayesinde hemşerilerimiz rahatlıyor, nefes alıyor. Ayrıca bu güçlü altyapı sayesinde de istihdama, ekonomiye, üretime, tarıma, turizme yön veriyoruz. Onların dinamiklerini hareketlendiriyoruz. Hem onların işletmesini yaparken bir yandan da devam eden projelerimizin bir an önce hayata kazandırılması için bu tür ziyaretler çok önemli. Ayrıca bölgedeki hem teşkilatlarımız hem belediyelerimiz ve onların talepleri, ihtiyaçları bizim için çok kıymetli. Devam eden işler konusundaki görüşlerini almak, hem de bundan sonra yapılacak yatırımlarla ilgili gerekli istişarede bulunmak, onların kıymetli görüşlerini almak bu tür ziyaretler için çok kıymetli."

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve diğer ilgililerle, Adana Valisi Süleyman Elban ile görüştü.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana Valiliği'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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