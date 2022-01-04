Uludağ İhracatçı Birliklerinden 2021'de 30,77 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) 2021 yılındaki ihracatı 30 milyar 767 milyon 911 bin dolara ulaştı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, aralık ayındaki ihracatı 3 milyar 75 milyon 533 bin dolar olarak gerçekleşen UİB'in, 2021 yılındaki dış satımı ise önceki yıla göre yüzde 14,6 artışla 30 milyar 767 milyon 911 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında 2 milyar 572 milyon 510 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), 2021 yılındaki toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüze 12'lik artışla 25 milyar 340 milyon 684 bin dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralıkta, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 35,5 artışla 137 milyon 540 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in 2021 yılındaki ihracatı ise 2020'ye göre yüzde 33 artışla 1 milyar 355 milyon 235 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) aralıktaki dış satımı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 yükselişle 84,5 milyon dolar ihracata ulaşırken UHKİB'in 2021 yılındaki ihracatı da önceki seneye göre yüzde 31,4 artarak 969 milyon 859 bin dolara yükseldi.

Aralıkta, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9'luk artışla 20,7 milyon dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2021'de ise 2020'ye göre yüzde 23 yükselişle 233 milyon 289 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), aralıkta, 10 milyon 759 bin dolar ihracat gerçekleştirirken alt birliğin 2021'deki dış satımı 2020'ye göre yüzde 9 yükselişle 159 milyon 531 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin 2021 yılı ihracatı, 2 milyar 709 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, birliklerin 2021 yılı ihracatının, global ekonomik sıkıntılara rağmen önceki yıla göre yüzde 15'e yakın bir oranda artarak 30 milyar doları aşmasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Çelik, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın arttığını belirterek, "Türkiye ihracatla yükseliyor. Bunda üyeleriyle birlikte UİB de önemli bir rol üstleniyor. Başarıları nedeniyle UİB'in bütün üyelerini kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı için belirlediği 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için UİB bünyesindeki birliklerimiz ve üyelerimiz aynı kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.